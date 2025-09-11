Home > विदेश > Nepal Unrest: जिंदा हैं नेपाल के पूर्व पीएम खनल की पत्नी, मौत की खबर निकली झूठी

Nepal Gen Z Protest Latest Updates: नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार अभी जिंदा है, उनका उपचार जारी है. कल उनकी मौत की खबर सामने आई थी.

Published By: Sohail Rahman
Published: September 11, 2025 07:27:27 IST

Nepal Gen Z Protest Latest Updates: नेपाल में फेसबुक और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के बाद Gen Z ने आंदोलन शुरू कर दिया, ये आंदोलन इतना उग्र हो गया कि प्रदर्शकारियों ने नेपाल के संसद भवन, पूर्व प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली का घर, कोर्ट आदि कई सार्वजानिक स्थानों को आग के हवाले कर दिया. कल खबर सामने आई कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनल की पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकार को प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जला दिया. लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि वो अभी जीवित हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

प्रदर्शनकारियों ने खनल के घर पर किया हमला

आपको जानकारी के लिए बता दें कि उग्र भीड़ ने मंगलवार को खनल के घर पर हमला किया. इसके बाद, रविलक्ष्मी को घर के अंदर बंद कर दिया गया और घर में आग लगा दी गई. बाद में, रविलक्ष्मी को गंभीर हालत में कीर्तिपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. मंगलवार को स्थानीय मीडिया ने बताया कि इलाज के दौरान रविलक्ष्मी की मौत हो गई. लेकिन बुधवार को कीर्तिपुर अस्पताल की निदेशक डॉ. किरण नाकर्मी ने कहा कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन हालत अभी भी गंभीर है. जलने के कारण उनके फेफड़ों को काफी नुकसान पहुँचा है. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था.

अब तक क्या-क्या हुआ?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पूरा नेपाल तबाह-व-बर्बाद हो गया. नेपाल में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई मंत्रियों और शीर्ष नेताओं के सरकारी और निजी आवासों पर हमला किया, तोड़फोड़ की और आग लगा दी. हद तो तब हो गई जब इन प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं छोड़ा, इन महत्वपूर्ण स्थानों को भी आग के हवाले कर दिया. इसके अलावा, कई बैंकों में तोड़फोड़ और लूटपाट की भी खबरें सामने आई है.

सेना ने संभाली कमान

नेपाल में लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है. सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है. राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने आंदोलनकारियों से संयम बरतने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है. नेपाल में जारी प्रदर्शन के बीच नेपाल की अलग-अलग जेलों से 6 हजार से ज्यादा कैदियों के फरार होने की भी जानकारी सामने आ रही है. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व उप-प्रधानमंत्री रबी लामिछाने को रिहा करा लिया, जो भ्रष्टाचार के आरोप में नाखू जेल में बंद थे. उन्हें पिछले साल 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.

