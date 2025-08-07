Home > विदेश > Modi Putin Friendship: खिसियाए Trump को और चिढ़ाने के लिए पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे पुतिन! अमेरिका से भी होगी दो टूक बात

Modi Putin Friendship: खिसियाए Trump को और चिढ़ाने के लिए पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे पुतिन! अमेरिका से भी होगी दो टूक बात

Modi Putin Meeting: पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती से ट्रंप इन दिनों बौखलाए हुए हैं। और ट्रंप की इसी बौखलाहट के बीच पुतिन ने भारत आ रहे हैं। खबर के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं। यहां उनसे PM Modi के साथ खास मीटिंग हो सकती है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 7, 2025 19:22:00 IST

Modi Putin Friendship
Modi Putin Friendship

Modi Putin Friendship: पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती से ट्रंप इन दिनों बौखलाए हुए हैं। और ट्रंप की इसी बौखलाहट के बीच पुतिन ने भारत आ रहे हैं। खबर के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं। यह खबर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा के दौरान आई है। खास बात यह है कि यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैक्स बढ़ा दिया है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

पिछले जुलाई में खबर आई थी कि पुतिन इस साल भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। दिसंबर 2021 के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इसके अलावा, पीएम मोदी और पुतिन इस साल चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन अभी तक इस यात्रा की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

ऑपरेशन सिंदूर से पहले पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई थी बातचीत

दोनों देशों के प्रमुखों के बीच आखिरी बार ऑपरेशन सिंदूर से पहले बातचीत हुई थी, जब रूसी राष्ट्रपति ने भारत के आतंकवाद विरोधी उपायों का समर्थन किया था। रूस की एस-400 मिसाइल प्रणाली और भारत-रूस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी सेना के हथियारों, जिनमें ज़्यादातर चीनी हथियार थे, को नष्ट करने में मदद की।

आगामी भारत-रूस शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। पुतिन ने हाल ही में कहा था कि मोदी की माँग पर रूस ने भारत को और उर्वरक भेजे हैं। इसके अलावा, वे आर्कटिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति बढ़ाने और रूस द्वारा निर्मित दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जगह तय करने पर भी चर्चा करेंगे।

Trump के अधिकारी के बिगड़े बोल, भारत को बताया “टैरिफ का महाराजा”… यूक्रेन जंग को लेकर भारत पर लगाया बड़ा आरोप

पुतिन और ट्रंप भी जल्द मिलेंगे

इस बीच, पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जल्द ही मिलेंगे। 2021 के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बड़ी मुलाकात होगी। अमेरिका से मिले सुझावों के बाद, रूस और अमेरिका के बीच जल्द ही सबसे बड़े नेताओं यानी राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर सहमति बनी है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अब दोनों देशों के अधिकारी इस बैठक की तैयारी कर रहे हैं। पहले यह बैठक अगस्त के अंत तक होने की खबर थी, लेकिन अब इसे वर्ष 2025 के अंत तक तय कर दिया गया है।

Trump Tariffs: हे भगवान! रूस से व्यापार से ज्यादा, इन 4 कारणों से ट्रम्प हैं PM मोदी से नाराज़ — जानकर आप भी पीट लेंगे…

Tags: home-hero-pos-2Modi Putin FriendshipPutin India Visitrussia india summit 2025sco china summitTrump Putin Meetingus india oil tension
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
Modi Putin Friendship: खिसियाए Trump को और चिढ़ाने के लिए पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे पुतिन! अमेरिका से भी होगी दो टूक बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Modi Putin Friendship: खिसियाए Trump को और चिढ़ाने के लिए पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे पुतिन! अमेरिका से भी होगी दो टूक बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Modi Putin Friendship: खिसियाए Trump को और चिढ़ाने के लिए पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे पुतिन! अमेरिका से भी होगी दो टूक बात
Modi Putin Friendship: खिसियाए Trump को और चिढ़ाने के लिए पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे पुतिन! अमेरिका से भी होगी दो टूक बात
Modi Putin Friendship: खिसियाए Trump को और चिढ़ाने के लिए पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे पुतिन! अमेरिका से भी होगी दो टूक बात
Modi Putin Friendship: खिसियाए Trump को और चिढ़ाने के लिए पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे पुतिन! अमेरिका से भी होगी दो टूक बात
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?