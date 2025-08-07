Home > विदेश > Trump के अधिकारी के बिगड़े बोल, भारत को बताया “टैरिफ का महाराजा”… यूक्रेन जंग को लेकर भारत पर लगाया बड़ा आरोप

Trump's Trade Advisor Peter Navarro: ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की व्यापारिक प्रथाओं की आलोचना की है और अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क लगाने के फैसले का बचाव करते हुए भारत को "टैरिफ का महाराजा" कहा है।

Published: August 7, 2025 18:36:00 IST

भारत ने अमेरिकी शुल्कों के कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन उपायों को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को कहा कि भारत अपने डेयरी और कृषि क्षेत्र के हितों से समझौता नहीं करेगा।

भारत ने अमेरिकी शुल्कों के कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन उपायों को “अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण” बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को कहा कि भारत अपने डेयरी और कृषि क्षेत्र के हितों से समझौता नहीं करेगा।

अमेरिका द्वारा घोषित 25% अतिरिक्त आयात शुल्क, जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा, अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर कुल शुल्क को 50% तक बढ़ा देता है।

‘भारत टैरिफ का महाराजा’

नवारो ने कहा, “आप इस तथ्य से शुरुआत कर सकते हैं कि भारत शुल्कों का महाराजा है। यह दुनिया में अमेरिकी उत्पादों पर सबसे ज़्यादा शुल्क लगाता है, और इसमें उच्च गैर-शुल्क बाधाएं हैं, इसलिए हम अपने उत्पाद नहीं ला सकते। इसलिए हम अनुचित व्यापारिक माहौल में उनके उत्पाद खरीदने के लिए विदेशों से बहुत सारे डॉलर भारत भेजते हैं।”

उन्होंने इन व्यापार असंतुलनों को भू-राजनीतिक चिंताओं से जोड़ते हुए कहा कि भारतीय आयात पर खर्च किया गया पैसा नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यूक्रेन में मास्को के युद्ध को वित्तपोषित किया जाता है।

नवारो का भारत पर आरोप

नवारो ने कहा, “इसके बाद भारत रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करता है। इसके बाद रूस भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल यूक्रेनियों को मारने के लिए अपने हथियारों का वित्तपोषण करने में करता है। और फिर अमेरिकी करदाताओं से उन हथियारों के लिए भुगतान करने को कहा जाता है जो यूक्रेन को रूसी हथियारों से बचाने के लिए हैं, जिनका भुगतान भारत से आने वाले अमेरिकी डॉलर से किया जाता है।”

‘राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा’

उन्होंने कहा, “सबसे पहले भारत द्वारा लगाए गए शुल्कों की बात करते हैं, जो आज 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। यह समझना ज़रूरी है कि भारतीय शुल्कों का औचित्य पारस्परिक शुल्कों से बहुत अलग है। यह विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, जो भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बंद करने से साफ़ इनकार करने से जुड़ा था।”

