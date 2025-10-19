पति के बैंक खाते में थे 12 करोड़, एक रात पत्नी ने ऐसा क्या देख लिया… कोर्ट में बोली- तलाक दिलवा दो जज साहब

China News: सोशल मीडिया पर कभी-कभी चौंकाने वाले मामले सामने आते है. चीन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने लॉटरी में 14 लाख डॉलर जीत लिया. हालांकि वह लॉटरी के प्रति इतना जुनूनी हो गया कि अब अपनी पत्नी से तलाक लेने की कगार पर पहुंच चुका है.

यह घटना शेडोंग प्रांत के देझोऊ में हुई और दोनों की शादी 2016 से हुई थी. 14 लाख डॉलर की भारी-भरकम लॉटरी जीतने के बाद उस व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है. वह दिन भर जुआ खेलने लगा और महिला लाइवस्ट्रीमर्स को लाखों रुपये की टिप देने लगा. इतना ही नहीं उसने एक स्ट्रीमर को 12 लाख युआन (करीब 168,000 अमेरिकी डॉलर या 20.87 लाख रुपये) की टिप भी दी.

महिला ने पति के खिलाफ तलाक की अर्जी

जब उसकी पत्नी ने यह देखा तो वह आग-बबूला हो गई और तलाक की अर्जी दे दी. जब पत्नी ने अपने पति का फोन चेक किया तो उसने पाया कि वह एक महिला स्ट्रीमर से बात कर रहा था और उसे “हनी” कह रहा था. इससे महिला और भी भड़क गई. युआन ने बताया कि शुरुआत में तो वह भी अपने पति की तरह खुश हुई जब उसने उसे खुशखबरी सुनाई और कहा कि वह इन पैसों से अपनी मनचाही चीज़ें खरीद सकती है.

कार्ड में पैसे नहीं

उसने उसे एक बैंक कार्ड भी दिया. जिसमें कथित तौर पर 30 लाख युआन (420,000 अमेरिकी डॉलर) थे जिन्हें वे खर्च कर सकते थे. अपने पति पर भरोसा होने के कारण युआन ने खाते का बैलेंस नहीं देखा बल्कि कार्ड को दराज में रख दिया. बाद में युआन को पता चला कि उसके पति ने जो कार्ड उसे दिया था, उसमें पैसे नहीं थे.