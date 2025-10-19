Home > विदेश > पति के बैंक खाते में थे 12 करोड़, एक रात पत्नी ने ऐसा क्या देख लिया… कोर्ट में बोली- तलाक दिलवा दो जज साहब

पति के बैंक खाते में थे 12 करोड़, एक रात पत्नी ने ऐसा क्या देख लिया… कोर्ट में बोली- तलाक दिलवा दो जज साहब

China News: चीन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक व्यक्ति ने 12 लाख अमेरिकी डॉलर लॉटरी में जीत गया. इतनी रकम जीतने के बाद उसने जो कुछ भी किया लोग उससे दंग हो गए है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: October 19, 2025 9:13:45 PM IST

China News
China News

China News: सोशल मीडिया पर कभी-कभी चौंकाने वाले मामले सामने आते है. चीन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने लॉटरी में 14 लाख डॉलर जीत लिया. हालांकि वह लॉटरी के प्रति इतना जुनूनी हो गया कि अब अपनी पत्नी से तलाक लेने की कगार पर पहुंच चुका है.

यह घटना शेडोंग प्रांत के देझोऊ में हुई और दोनों की शादी 2016 से हुई थी. 14 लाख डॉलर की भारी-भरकम लॉटरी जीतने के बाद उस व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है. वह दिन भर जुआ खेलने लगा और महिला लाइवस्ट्रीमर्स को लाखों रुपये की टिप देने लगा. इतना ही नहीं उसने एक स्ट्रीमर को 12 लाख युआन (करीब 168,000 अमेरिकी डॉलर या 20.87 लाख रुपये) की टिप भी दी.

महिला ने पति के खिलाफ तलाक की अर्जी 

जब उसकी पत्नी ने यह देखा तो वह आग-बबूला हो गई और तलाक की अर्जी दे दी. जब पत्नी ने अपने पति का फोन चेक किया तो उसने पाया कि वह एक महिला स्ट्रीमर से बात कर रहा था और उसे “हनी” कह रहा था. इससे महिला और भी भड़क गई. युआन ने बताया कि शुरुआत में तो वह भी अपने पति की तरह खुश हुई जब उसने उसे खुशखबरी सुनाई और कहा कि वह इन पैसों से अपनी मनचाही चीज़ें खरीद सकती है.

कार्ड में पैसे नहीं 

उसने उसे एक बैंक कार्ड भी दिया. जिसमें कथित तौर पर 30 लाख युआन (420,000 अमेरिकी डॉलर) थे जिन्हें वे खर्च कर सकते थे. अपने पति पर भरोसा होने के कारण युआन ने खाते का बैलेंस नहीं देखा बल्कि कार्ड को दराज में रख दिया. बाद में युआन को पता चला कि उसके पति ने जो कार्ड उसे दिया था, उसमें पैसे नहीं थे.

अगले साल दिवाली पर कितनी होगी सोने की कीमत? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पढ़ मुंह को आ जाएगा कलेजा!

Viral Video Bhabhi Dance :भाभी का हॉट अवतार, साड़ी पहनकर Atheya Aa गाने पर लगाए ऐसा लटके-झटकें,घर वाले हुए लाल पिले…

Tags: china lottery newsChina Newshome-hero-pos-1lottery newslottery prize
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025

हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू...

October 19, 2025

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025
पति के बैंक खाते में थे 12 करोड़, एक रात पत्नी ने ऐसा क्या देख लिया… कोर्ट में बोली- तलाक दिलवा दो जज साहब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पति के बैंक खाते में थे 12 करोड़, एक रात पत्नी ने ऐसा क्या देख लिया… कोर्ट में बोली- तलाक दिलवा दो जज साहब
पति के बैंक खाते में थे 12 करोड़, एक रात पत्नी ने ऐसा क्या देख लिया… कोर्ट में बोली- तलाक दिलवा दो जज साहब
पति के बैंक खाते में थे 12 करोड़, एक रात पत्नी ने ऐसा क्या देख लिया… कोर्ट में बोली- तलाक दिलवा दो जज साहब
पति के बैंक खाते में थे 12 करोड़, एक रात पत्नी ने ऐसा क्या देख लिया… कोर्ट में बोली- तलाक दिलवा दो जज साहब