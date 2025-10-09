ट्रंप की सबसे बड़ी जीत,नेतन्याहू से ऐसे कागज पर करवाया साइन, अब नोबेल प्राइज मिलना तय!
Gaza peace plan: ट्रंप को बड़ी सफलता मिली है. इज़राइल और हमास अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: October 9, 2025 8:07:09 AM IST

Gaza peace plan: ट्रंप को इज़राइल और हमास जंग को लेकर बड़ी सफलता मिली है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इज़राइल और हमास अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने कहा कि इज़राइल और हमास ने शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. ट्रंप ने इसे गाजा में युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना बताया. ट्रंप की घोषणा के बाद गाजा में लोग जश्न मना रहे हैं.

क्या है Gaza peace plan ? 

गाजा शांति  समझौते का उद्देश्य गाजा में लड़ाई को रोकना और बंधकों व कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना है. हमास ने गाजा समझौते पर सहमति जताई है, जिस पर गुरुवार (9 अक्टूबर) को मिस्र में हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस समझौते में गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए पांच क्रॉसिंग को तुरंत खोलना, गाजा वापसी मानचित्र में बदलाव और पहले चरण में 20 इज़राइली कैदियों को जीवित रिहा करना शामिल है.

ट्रंप ने किया एलान

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट साझा की. जिसमें उन्होंने कहा, “मुझे यह एलान करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इज़राइल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और इज़राइल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस बुला लेगा जो एक मज़बूत स्थायी और चिरस्थायी शांति की दिशा में पहला कदम होगा.”

ट्रंप ने इन देशों को किया धन्यवाद

राष्ट्रपति ने कहा कि सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा और उन्होंने कतर, मिस्र और तुर्की को उनके मध्यस्थता प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया. ट्रंप ने लिखा, “यह अरब और मुस्लिम जगत, इज़राइल के आसपास के सभी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है.” उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, “धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं.”

इज़राइली प्रधानमंत्री ने इसे एक महान दिन बताया

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर कहा, “इज़राइल के लिए एक महान दिन. कल ​​मैं सरकार से इस समझौते को मंज़ूरी देने और हमारे सभी प्रिय बंधकों को वापस लाने का आग्रह करूंगा.” मैं आईडीएफ के बहादुर सैनिकों और सभी सुरक्षा बलों का धन्यवाद करता हूं जिनके साहस और बलिदान ने हमें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है. मैं राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी टीम को हमारे बंधकों को रिहा करने के इस पवित्र मिशन में उनके योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं. ईश्वर की कृपा से हम सब मिलकर अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ शांति का विस्तार करते रहेंगे.

एक अलग पोस्ट में, इज़राइली प्रधानमंत्री ने कहा, “योजना के पहले चरण की मंज़ूरी के साथ, हमारे सभी बंधकों को घर लाया जाएगा. यह एक कूटनीतिक सफलता और इज़राइल राज्य के लिए एक राष्ट्रीय और नैतिक जीत है.”

नेतन्याहू ने ट्रम्प को लेकर कही ये बात 

नेतन्याहू ने आगे कहा “मैंने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था. हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे सभी बंधक वापस नहीं आ जाते और हमारे सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते.” उन्होंने आगे कहा, “दृढ़ संकल्प, शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई और हमारे महान मित्र एवं सहयोगी राष्ट्रपति ट्रम्प के अथक प्रयासों से हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचे हैं.”

इज़राइली प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रशंसा करते हुए कहा, “मैं राष्ट्रपति ट्रम्प को उनके नेतृत्व, उनकी साझेदारी और इज़राइल की सुरक्षा और हमारे बंधकों की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं.” नेतन्याहू ने निष्कर्ष देते हुए कहा, “ईश्वर इजरायल को आशीर्वाद दे. ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे. ईश्वर हमारे महान गठबंधन को आशीर्वाद दे.”

Tags: Donald TrumpGaza peace planIsrael Hamas WarNetanyahuus president
