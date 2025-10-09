भारत के किस राज्य में सजा काट रहे विदेशी अपराधी? कर चुके हैं किए खौंफनाक जुर्म; NCRB रिपोर्ट ने जारी की लिस्ट

Foreign Prisoners In India: भारत में विदेशी कैदियों (foreign prisoners) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इन्हें अलग-अलग राज्यों में कैद कर रखा जाता है. हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) की तरफ से इस स्थिति को लाइमलाइट में लाया गया है. एनसीआरबी (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, देश की जैलों में विदेशी कैदियों के बढ़ने से ओवरक्राउडिंग और प्रशासनिक दबाव जैसे स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही कानूनी चुनौतियां भी बढ़ रही है. आइए बताते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं. भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी अपराधी कैद हैं.

एनसीआरबी की रिपोर्ट ने किया हैरान कर देने वाला दावा

एनसीआरबी की तरफ से जारी Prison Statistics India 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पश्चिम बंगाल (West Bengal) में सबसे ज्यादा विदेशी कैदी बंद है. इसकी संख्या कुल 2,508 है, जो बाकि राज्यों से काफी ज्यादा है. इसमें से केवल 796 लोग सजा काट रहे हैं. बाकि 1,499 लोगों पर अभी मुकदमा जारी है. श्चिम बंगाल की जेलों में बंद कैदियों में सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश के अपराधियों की है. जिन्हें अवैध प्रवेश के आरोपों के तहत गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया है. वहीं यहां म्यांमार के अपराधी भी कैद है. ज्यादातर की उम्र 18-30 साल तक है. इसमें 204 विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं. वहीं 12 ट्रांसजेंडर भी जेल में सजा काट रहे हैं.

पश्चिम बंगाल के जेल में बंद कैदी

पश्चिम बंगाल की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है. रिपोर्ट के मुताबिक, यहां काफी ज्यादा ओवरक्राउडिंग हो गई है. जगह से अधिक कैदियों को बंद कर रखा जा रहा है. पश्चिम बंगाल की जिला जेलों के बात करें तो यहां केवल 158 प्रतिशत तक ही जगह है. बल्कि यह आंकड़ा 176 प्रतिशत तक पहुंच गया है. वहीं महिला जेल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है.

बाकी राज्यों की स्थिति

वहीं महाराष्ट्र (Maharashtra) विदेशी कैदियों के मामले में दूसरे नंबर पर है. यहां भी 773 कैदी जेलों में बंद है. वहीं देश की राजधानी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है. यहां 751 विदेशी केदी जेलों में बंद है. देशभर की जेल में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक, कई तो केवल मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं.