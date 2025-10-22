फिर हो गई Trump और PM Modi की दोस्ती? फोन कर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही ऐसी बात, मुनीर की सारी मेहनत पर फिरा पानी

PM Narendra modi US President Donald trump phone call: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं. दिवाली के मौके पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक बार फिर फोन पर बात की और दिवाली की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया. प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पोस्ट करके बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की. उन्होंने कहा, “आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.”
PM Modi ने पोस्ट कर दी जानकारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, “राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फ़ोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. रोशनी के इस त्योहार पर, हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहें और सभी रूपों में आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट रहें.”
ट्रंप ने दी थी शुभकामनाएं
इससे पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रकाशोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दोस्तों और परिवारों को एक साथ लाकर जश्न मनाने का समय है. ट्रंप ने एक बयान में कहा, “आज, मैं प्रकाशोत्सव (दिवाली) मना रहे प्रत्येक अमेरिकी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं.”
President Trump Participates in a Diwali Celebration https://t.co/lkg9OrCpYX
अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, “कई अमेरिकियों के लिए दिवाली हमें अंधकार पर प्रकाश की विजय की हमेशा याद दिलाने का समय है. यह परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाकर, आशा से शक्ति प्राप्त करके और नवीनीकरण की स्थायी भावना को अपनाकर जश्न मनाने का भी समय है.”
