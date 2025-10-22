Home > विदेश > कुदरत का कहर! पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक मची तबाही, हुआ कुछ ऐसा…खुदा को याद करने लगे लोग

Earthquake Today: कश्मीर से लेकर पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान तक एक शक्तिशाली भूकंप ने धरती को पूरी तरह हिलाकर रख दिया. बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई.

By: Heena Khan | Published: October 22, 2025 7:11:42 AM IST

Earthquake News: पाक से लेकर अफगान तक उस समय तबाही मच गई जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, दरअसल, यहां आधी रात को तेज भूकंप आया. जानकारी के मुताबिक कश्मीर से लेकर पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान तक एक शक्तिशाली भूकंप ने धरती को पूरी तरह हिलाकर रख दिया. बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई, जिससे पूरे इलाके में सदमे की लहर दौड़ गई. झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद कई शहरों में हड़कंप मच गया.

यहां मची तबाही 

बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र अफ़ग़ानिस्तान में था और जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू और बारामूला जैसे इलाकों में झटके काफी तेज महसूस किए गए हैं. वहीं इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत कई पाकिस्तानी शहरों में भी भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक अफ़ग़ानिस्तान के काबुल और जलालाबाद जैसे इलाकों में स्थिति और भी गंभीर थी, बताया जा रहा है लोग यहां इतना डर गए थे कि वो इमारतों से भागकर सड़कों पर पहुंच गए थे. 

जानिए क्या बोले रिसर्चर 

शुरुआती रिपोर्टों की माने तो किसी के घायल होने या संपत्ति के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कई इलाकों में इमारतों में दरारें और बिजली गुल होने की खबरें आई हैं. इस मामले को लेकर एक विशेषज्ञ ने कहा, “6.1 तीव्रता का भूकंप काफी शक्तिशाली था, लेकिन इसकी गहराई के कारण सतह पर इसका प्रभाव सीमित रहा. 

