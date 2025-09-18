क्या भारत से पूछ कर सऊदी ने किया पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता? भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया बड़ा खुलासा

Saudi Arabia Pakistan military pact: जहां एक तरफ एशिया कप में हाथ मिलाने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बवाल मचा हुआ है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान (Pakistan) ने सऊदी अरब (Saudi Arabia) के बीच एक सैन्य समझौता कर लिया है. इस समझौते के तहत पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा. दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और दुनिया में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इसके तहत दोनों देशों के बीच रक्षा निगम भी विकसित किया जाएगा. भारत दोनों देशों के बीच इस समझौते पर भी नजर रख रहा है.

भारत ने दिया प्रतिक्रिया

भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौते पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयवाल ने कहा कि सरकार इस समझौते के बारे में पहले से ही जानती थी. यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेगा.

उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ ने रियाद में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

विदेश मंत्रालय ने समझौते पर क्या कहा?

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौते पर, रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर करने की रिपोर्ट देखी है. सरकार को पता था कि यह विकास हो सकता है, जो दोनों देशों के बीच एक लंबी प्रणाली को औपचारिक रूप देता है, यह लंबे समय से था.

उन्होंने कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस विकास के प्रभावों का अध्ययन करेंगे. सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह स्पष्ट रूप से विदेश मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि इस गठबंधन का क्या प्रभाव पड़ता है. वह इस पर विचार करने के साथ -साथ शोध करेगा. हम इस बात पर भी नज़र रखेंगे कि भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.