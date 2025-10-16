Home > विदेश > Akash missile: जिस देश से चिढ़ते हैं ट्रंप, अब भारत उसे देगा अपनी ‘घातक’ आकाश मिसाइलें!

भारत अपनी स्वदेशी आकाश मिसाइल ब्राज़ील को बेचने की तैयारी में है. इस सौदे से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग मज़बूत होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रम्प इस समझौते से नाराज़ हो सकते हैं. जानिए पूरा मामला.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 16, 2025 4:52:45 PM IST

पिछले कुछ महीनों में, भारतीय रक्षा प्रणाली ने दुनिया का ध्यान खींचा है. ऑपरेशन सिंदूर और हाल के युद्ध अभियानों में, एक स्वदेशी मिसाइल ने अपनी ताकत और दक्षता साबित की. अब इस सफलता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं. विशेष रूप से, एक ब्रिक्स सहयोगी देश ने इस उन्नत मिसाइल प्रणाली में गहरी रुचि दिखाई है. लेकिन क्या यह केवल एक व्यापारिक सौदा है, या इससे कहीं अधिक रणनीतिक महत्व जुड़ा है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत जल्द ही ब्राज़ील को आकाश मिसाइल भेजने की तैयारी कर रहा है. इसी उद्देश्य से, दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा निर्यात सौदे की तैयारी चल रही है. न्यूज़18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति एवं रक्षा मंत्री के बीच बातचीत के दौरान, ब्राज़ील ने मिसाइलों की खरीद में गहरी रुचि दिखाई और दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया है. इससे समझौते की संभावना और बढ़ गई है.

इस सौदे से दोनों ब्रिक्स सहयोगी देशों के बीच रणनीतिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है. इस सौदे को रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह न केवल एक वाणिज्यिक समझौता होगा, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी भी होगी. यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करेगा और एक विश्वसनीय वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा.

आकाश मिसाइल प्रणाली क्या है?

आकाश मिसाइल प्रणाली डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई थी. इसका उद्देश्य लड़ाकू विमानों, क्रूज़ मिसाइलों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संसाधनों की रक्षा करना है. यह पूरी तरह से गतिशील प्रणाली है, अर्थात इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला भी कर सकती है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खतरों को नाकाम किया गया

भारतीय सेना के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली ने लगातार हवाई खतरों और ड्रोन हमलों को नाकाम किया. इसकी जैमिंग इम्युनिटी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताएँ महत्वपूर्ण साबित हुईं. युद्ध-परीक्षणित यह प्रणाली, विशेष रूप से अपनी वायु रक्षा तकनीक का आधुनिकीकरण करने वाले देशों के लिए, एक किफायती और विश्वसनीय विकल्प साबित हुई है.

ट्रम्प हो सकते हैं नाराज़

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत और ब्राज़ील दोनों ब्रिक्स का हिस्सा हैं, और इस तरह के समझौते इस समूह को और मज़बूत करेंगे. यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को नाराज़ कर सकता है. ट्रम्प पिछले कुछ समय से ब्रिक्स पर हमला कर रहे हैं, और भारत और ब्राज़ील को भी निशाना बना रहे हैं. हाल ही में, ट्रम्प ने दोहराया कि उन्होंने ब्रिक्स देशों के डर से टैरिफ लगाए थे. अब, दो प्रमुख ब्रिक्स देशों के बीच इस समझौते की संभावना उन्हें और अधिक नाराज कर सकती है.

