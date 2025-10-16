हमास ने ट्रंप के साथ कर दिया खेला, इजराइली बंधक की जगह भेजा किसी और का शव

Israel Hamas war: इज़राइली सेना ने बुधवार को दावा किया कि सीज़फ़ायर डील के तहत मंगलवार को हमास ने जो लाशें सौंपी थीं उनमें से एक गाज़ा में बंधक बनाए गए लोगों में से किसी की नहीं है. हमास ने मंगलवार को चार लाशें सौंपीं ताकि कमज़ोर सीज़फ़ायर पर दबाव कम किया जा सके, इससे पहले सोमवार को चार लाशें सौंपी गई थीं, जब आखिरी 20 ज़िंदा बंधकों को रिहा किया गया था. कुल मिलाकर, इज़राइल 28 मरे हुए बंधकों की लाशों के लौटने का इंतज़ार कर रहा था. मंगलवार को लौटी चार लाशों पर रात भर चले फ़ोरेंसिक टेस्ट के बाद, इज़राइली सेना ने कहा कि मेडिकल अधिकारियों ने यह नतीजा निकाला कि एक लाश “किसी भी बंधक से मेल नहीं खाती”. इज़राइली सेना ने चेतावनी दी, “हमास को मरे हुए बंधकों को लौटाने के लिए सभी ज़रूरी कोशिशें करनी होंगी.”

आठ लाशों को लौटाया गया

न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार से, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुए सीज़फ़ायर समझौते के तहत, हमास ने 20 ज़िंदा इज़राइली बंधकों और आठ लाशों को लौटाया है, जिनमें एक नेपाली, छह इज़राइली और आठवां अभी तक पहचाना नहीं गया है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसके अलावा गाजा के एक हॉस्पिटल ने कहा कि उसे इज़राइल से वापस मिले 45 फ़िलिस्तीनियों के अवशेष मिले हैं. इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुधवार को पहले मांग की थी कि हमास बंधकों के शवों को वापस करने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए सीज़फ़ायर डील में बताई गई शर्तों को पूरा करे.

हमास पहले भी ऐसा कर चुका है

यह पहली बार नहीं है जब हमास ने गलत लाश लौटाई है. इस साल, हमास ने शिरी बिबास और उनके दो बेटों की लाशें लौटाने का दावा किया था, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि वे लाशें एक फ़िलिस्तीनी महिला की थीं. बाद में सही लाशें लौटाई गईं.

इंटरनेशनल कमिटी ऑफ़ द रेड क्रॉस (ICRC) ने कहा है कि गाज़ा में हुई भारी तबाही की वजह से, लाशों को ढूंढना एक बड़ी चुनौती है. इसमें कई दिन या हफ़्ते भी लग सकते हैं. उन्होंने लाशों की वापसी इज्ज़तदार और सम्मानजनक तरीके से हो, यह पक्का करने के लिए बॉडी बैग, कोल्ड स्टोरेज गाड़ियां और एक्स्ट्रा लोग तैनात किए हैं.

इज़राइल ने सीज़फ़ायर तोड़ा: हमास

हमास के स्पोक्सपर्सन हेज़म कासिम ने कहा कि वे एग्रीमेंट के हिसाब से बंधकों की लाशें वापस करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को गाज़ा में फायरिंग करके इज़रायल पर सीज़फ़ायर तोड़ने का आरोप लगाया. इज़रायल के डिफेंस मिनिस्टर इज़रायल काट्ज़ ने कहा कि आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से काम कर रही है और बॉर्डर के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को टारगेट किया जाएगा.

कुछ मरे हुए कैदियों की लाशें उनके परिवारों को लौटा दी गईं और बुधवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. मंगलवार को लौटाई गई चार लाशों में से तीन की पहचान हो गई है. इनमें उरीएल बारूक, तामीर निमरोदी और एतान लेवी शामिल हैं. बारूक को अक्टूबर 2023 में हमास ने किडनैप कर लिया था. निमरोदी गाजा में मानवीय सहायता की देखरेख कर रहे थे और उन्हें बॉर्डर पर बंधक बना लिया गया था.