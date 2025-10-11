Nepal के बाद अब इस देश में भड़के Gen Z, राष्ट्रपति की कर दी बुरी हालत, सड़कों पर बिछीं लाशें
Nepal Gen Z Protest: नेपाल में हाल ही में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा फूटा था, और अब हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश में भी ऐसा ही विद्रोह देखने को मिल रहा है.

By: Heena Khan | Published: October 11, 2025 8:05:50 AM IST

Gen Z Protest: नेपाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ Gen Z सड़कों पर उत्तर आये थे. इनके आक्रोश को देख हर कोई हैरान था, वहीं इन्होंने नेपोटिस्म का मुद्दा उठाते हुए नेपाल में तख्तापलट तक करवा दिया, हालात ऐसे हो गए थे कि हर तरफ आग से झुलसती हुई गाड़ियां और घर देखे जा रहे थे. वहीं आपको बता दें, नेपाल में हाल ही में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा फूटा था, और अब हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश में भी ऐसा ही विद्रोह देखने को मिल रहा है. पिछले गुरुवार को, लगभग 1,000 युवा प्रदर्शनकारियों ने अफ्रीकी देश मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में मार्च निकाला और पुलिस से भिड़ गए, जिसने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. वहीं वो राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

पुलिस से भीड़ गए Gen Z

आपको बताए दें यह मेडागास्कर में सबसे भीषण अशांति का तीसरा हफ़्ता था. पुलिस को बख्तरबंद वाहनों में एंटानानारिवो की सड़कों पर गश्त करते और प्रदर्शनकारियों पर हमला करते देखा जा सकता था, जिनमें से ज़्यादातर नकाबपोश थे. इस बात की तुरंत पुष्टि नहीं हो पाई है कि झड़पों में कोई घायल हुआ है या नहीं. इतना ही नहीं दुखद बात तो ये है कि प्रदर्शनकारी समूह खुद को “जनरेशन ज़ेड मेडागास्कर” कहता है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों में 22 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं. सरकार इस आंकड़े पर विवाद करती है. शुरुआत में ये विरोध प्रदर्शन पानी और बिजली कटौती के विरोध में शुरू हुए थे, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों से उपजी हताशा ने इन्हें और बढ़ा दिया.

राष्ट्रपति की छिनेगी कुर्सी 

मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने विरोध प्रदर्शनों के चलते अपनी पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया, लेकिन इससे जनरल ज़ेड संतुष्ट नहीं हुए, जो अब उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं. दरअसल, उन्होंने बुधवार को राजोइलिना के साथ बातचीत का निमंत्रण भी अस्वीकार कर दिया. महामसीना म्यूनिसिपल स्टेडियम के पास एनोसी और महामसीना ज़िलों में हुई झड़पों के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने कुछ सड़कों पर पत्थर और जलते हुए टायर बिछा दिए. अधिकारियों ने अंबोहिजातोवो ज़िले के डेमोक्रेसी स्क्वायर और आसपास के इलाकों में कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि पुलिस ने इलाके पर नज़र रखी.

