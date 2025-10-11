‘इस देश में रहना है तो सीता राम…’,‘I Love Muhammad’ पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, मुसलमानों को दे दिया चैलेंज

Dhirendra Shastri: बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंदिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं. वहीं हाल ही में ‘I Love Muhammad’ को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में विवाद चल रहा है. इसी बीच बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस विवाद को लेकर एक विवादित ब्यान दिया. वहीं आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री दूसरी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं. वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने इस यात्रा के साथ-साथ “आई लव मोहम्मद” नारे को लेकर चल रहे विवाद पर भी खुलकर बात की. दूसरी पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म का संदेश फैलाना और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को जन-जन तक पहुंचाना है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत की आत्मा धर्मनिरपेक्षता नहीं, बल्कि सनातन परंपरा है, जो सबको साथ लेकर चलती है.

हिंदू धर्म को लेकर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री

वहीं “हिंदू राष्ट्र” शब्द पर चल रहे विवाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ़ हिंदू धर्म नहीं है. इसमें सभी धर्मों के लोग – मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध – रह सकते हैं. बस फर्क इतना है कि सभी को शांति और सद्भाव से रहना चाहिए. हालांकि, जो कोई भी आतंकवाद, कट्टरता या धर्म-विरोधी विचार फैलाएगा, उसे भी यही भाषा सुनाई जाएगी.

देश में रहना है तो कहना होगा सीता राम

वहीं हाल ही में, “आई लव मोहम्मद” नारे पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान चर्चा में रहा. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि “आई लव मोहम्मद” कहना गलत नहीं है. हर धर्म अपने आराध्य का सम्मान करता है और यह अच्छी बात है. लेकिन अगर कोई महादेव या सीता राम का विरोध करते हुए ऐसा कहता है, तो यह गलत है. अगर इस देश में रहना है तो सीता राम कहना ही होगा, क्योंकि वही इस देश की आत्मा है. उन्होंने कहा कि हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपने धर्म का अपमान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे.

