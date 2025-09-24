Gen Z विरोध प्रदर्शन में जली नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी को भारत क्यों लाया जा रहा है ?
Gen Z protest: हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान काठमांडू के दल्लू क्षेत्र में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के घर को आग लगा दी गई थी. जिसमें उनकी पत्नी बुरी तरह झुलस गई थी.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 24, 2025 9:02:28 AM IST

Nepal Gen z Protest: हिंसक प्रर्दशन के बाद नेपाल अब शांत है. देश को सुशीला कार्की (Sushila Karki) के रूप में नई अंतरिम पीएम मील गई हैं. लेकिन अभी भी जख्म गहरे हैं. Gen-z विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल (Jhalanath Khanal) की पत्नी गंभीर रूप  से जल गई थीं. अब उन्हे इलाज के लिए भारत लाया जा रहा है.

हिंसक प्रर्दशन के दौरान घर में लगी आग

बता दें कि Gen-z उन लोगों को कहा जाता है जो 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए. हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान काठमांडू के दल्लू इलाके में खनल के घर में भीड़ ने आग लगा दी थी, जिससे उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार (ravi lakshmi chitrakar) गंभीर रूप से झुलस गई थीं.

पूरी तरह से जल गया था बायां हाथ

घटना में 15 प्रतिशत तक जल चुकीं चित्रकार का कीर्तिपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनके परिवार ने बताया कि उनका बायां हाथ पूरी तरह से जल गया था और धुएं के कारण उनकी छाती में संक्रमण हो गया था. डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें आगे के इलाज के लिए नई दिल्ली लाया गया था. खनल फरवरी से अगस्त 2011 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे.

नेपाल के pm रह चुके हैं झालानाथ खनल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के वरिष्ठ नेता झालानाथ खनल फरवरी 2011 से अगस्त 2011 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। हाल के वर्षों में वे नेपाली राजनीति में सक्रिय रहे हैं. जेन-जेड आंदोलन के दौरान, राजधानी काठमांडू सहित नेपाल के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे.

पूर्व प्रधानमंत्री खनल के घर पर हमला

इसी घटना में, पूर्व प्रधानमंत्री खनल के घर पर भी हमला किया गया और आग लगा दी गई. इस घटना ने नेपाल की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फ़िलहाल, रवि लक्ष्मी चित्रकार की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख रही है.

Gen Z protest में 72 लोगों की मौत

देश भर में कथित भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान तीन पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 72 लोग मारे गए। वहीं अब Gen-Z ने ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी की मांग की थी. उन पर 8 सितंबर को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई गोलीबारी में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तारी की मांग की गई थी, जिसमें 19 लोग मारे गए थे.

