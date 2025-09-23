ट्रंप के दावे से बढ़ी चिंता: प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल लेने से मां और बच्चे पर क्या पड़ सकता है असर?

Trump Statement: ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मुझे लगता है कि हमें ऑटिज्म का जवाब मिल गया है. गर्भवती महिलाओं द्वारा एसिटामिनोफेन के इस्तेमाल से बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है.”अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के नेतृत्व में कई महीनों तक चली जांच के बाद राष्ट्रपति ट्रंप (Trump) ने पैरासिटामोल के संबंध में यह घोषणा की. उन्होंने दावा किया कि गर्भवती महिलाओं द्वारा पैरासिटामोल के इस्तेमाल से ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैरासिटामोल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. ट्रंप (Trump) का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल लेने से बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है. ट्रंप ने इस संबंध में एक चेतावनी भी जारी की.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि हमें ऑटिज्म का जवाब मिल गया है. गर्भवती महिलाओं द्वारा एसिटामिनोफेन के इस्तेमाल से बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने गर्भवती महिलाओं को चेतावनी दी कि वे पैरासिटामोल का इस्तेमाल केवल तभी करें जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि इससे बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है. कहा जा रहा है कि इस फैसले के पीछे के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर का हाथ था. कैनेडी जूनियर, पर्यावरणीय कारकों और दवाओं को ऑटिज्म से जोड़ने के लिए जाने जाते हैं. ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) गर्भवती महिलाओं के लिए एसिटामिनोफेन के लेबल पर एक चेतावनी जोड़ेगा, जिसमें गर्भावस्था के दौरान इसके इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी गई है. ट्रंप ने कहा, "हम गर्भवती महिलाओं से कह रहे हैं कि जब तक चिकित्सकीय रूप से आवश्यक न हो, वे इसका इस्तेमाल न करें.

अमेरिका में, पैरासिटामोल को एसिटामिनोफेन कहा जाता है, जो आमतौर पर टाइलेनॉल जैसे ब्रांडों के तहत बेचा जाता है. इस चेतावनी के कारण यूएसएफडीए को इसके लेबल का उपयोग बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा. भारत में, एसिटामिनोफेन को पैरासिटामोल के नाम से जाना जाता है और इसे दशकों से गर्भावस्था के दौरान सबसे सुरक्षित दवा माना जाता रहा है. साथ ही, यूएसएफडीए ने ऑटिज्म के कुछ लक्षणों के इलाज के लिए ल्यूकोवोरिन को मंजूरी दे दी है.

अब, के दबाव में, एफडीए ने पैरासिटामोल के लेबल पर एक नई चेतावनी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह दावा अतिशयोक्तिपूर्ण है. उनका कहना है कि प्रशासन के पहले वर्ष में इतने व्यापक निष्कर्ष निकालना असंभव है. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पर्यावरणीय कारक कोई भूमिका निभाते हैं, ऑटिज़्म पर और अधिक गहन शोध की आवश्यकता है.