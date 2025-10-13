कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो का नया कारनामा, समुंदर के बीचों-बीच इस पॉप स्टार को चूमते हुए आए नजर, तस्वीर आई सामने

Justin Trudeau Kisses Katy Perry: कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सत्ता में न होते हुए भी सुर्खियों में बने हुए हैं और इसके पीछे की वजह उनकी और पॉप आइकन कैटी पेरी की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें हैं. खबरों के मुताबिक दोनों कैलिफ़ोर्निया के सांता बारबरा में पेरी की निजी यॉट के ऊपर चूमते हुए देखे गए हैं. अब दोनों की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

इसके अलावा वायरल तस्वीरों ने उनके कथित रिश्ते को लेकर अटकलों को फिर से हवा दे दी है, जो इस साल की शुरुआत में पहली बार सुर्खियों में आया था.

वायरल हो रही तस्वीरों में क्या दिख रहा?

दोनों की वायरल फोटो में जहां एक तरफ कैटी पेरी काले रंग के स्विमसूट में दिख रही हैं, तो वहीं पर ट्रूडो शर्टलेस हैं. दोनों एक दूसरे को गले लगाती और चूमती हुई दिखाई दे रही हैं, जो डेनिम जींस में दिखाई दे रहे थे. दोनों डेक पर एक साथ आराम से बैठे हुए, समुद्र की हवा का आनंद लेते हुए, सहज और स्नेही लग रहे थे.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025

ऐसे खुल गया ट्रूडो-पेरी का राज

एक प्रत्यक्षदर्शी ने डेली मेल को बताया, “उसने अपनी नाव एक छोटी सी सार्वजनिक व्हेल देखने वाली नाव के पास रोकी, फिर वे प्रेम-क्रीड़ा करने लगे. मुझे तब तक पता नहीं चला कि वह किसके साथ थी जब तक मैंने उस आदमी की बांह पर टैटू नहीं देखा, और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि वह जस्टिन ट्रूडो थे.”

ट्रूडो-पेरी के रिलेशनशिप पर एक नजर

हालांकि अभी तक न तो पेरी और न ही ट्रूडो ने अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी की है. जुलाई में दोनों के बीच पहली बार संबंध तब जुड़े थे जब उन्हें मॉन्ट्रियल में साथ डिनर करते हुए देखा गया था. इसके कुछ ही समय बाद ट्रूडो को कनाडा में पेरी के लाइफटाइम्स टूर कॉन्सर्ट में भी देखा गया था.

वहीं अगर दोनों के निजी जीवन की बात करें तो पेरी और अभिनेता ऑरलैंडो ब्लूम, जो सात साल तक साथ रहे और छह साल तक सगाई में रहे, ने जून 2025 में अपने अलग होने की घोषणा की. दंपति की एक बेटी, डेज़ी डव है, और उन्होंने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे उसके सौहार्दपूर्ण ढंग से पालन-पोषण के लिए प्रतिबद्ध हैं.

इस बीच, ट्रूडो ने अगस्त 2023 में खुलासा किया कि वह और उनकी पत्नी सोफी ग्रेगोइरे ट्रूडो, 18 साल की शादी के बाद अलग हो रहे हैं. इस पूर्व जोड़े के तीन बच्चे हैं – जेवियर, 17, एला-ग्रेस, 16, और हैड्रियन, 11.

