इजराइल-हमास में सीजफायर कराने जा रहे कतर के राजनयिकों को बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ? जिससे चारों तरफ मच गई चीख पुकार

Israel Hamas Ceasefire Summit: एजिप्ट के शरम अल-शेख में आयोजित होने वाली हमास-इजराइल सीजफायर शिखर सम्मेलन (Hamas Israel Ceasefire Summit) में भाग लेने जा रहे कतर के राजनयिकों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ. खबरों के अनुसार, रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कम से कम तीन राजनयिकों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. खबरों के अनुसार, शरम अल-शेख से मात्र 50 किलोमीटर दूर उनकी कार पलट गई.

कौन-कौन से देश इस शांति सम्मेलन में लेंगे भाग? (Which countries will participate in this peace conference?)

जानकारी के अनुसार, कतर के राजनयिक गाजा में चल रहे युद्धविराम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. यह शिखर सम्मेलन कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से गाजा युद्धविराम और शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इस शरम-अल-शेख शांति सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और एजिप्ट के राष्ट्रपति फतल अल-सीसी करने वाले हैं. इसमें 20 से अधिक देशों के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है.

कौन-कौन से बड़े नेता हो रहे शामिल? (Which big leaders are participating?)

एजिप्ट के शरम-अल-शेख में आयोजित होने वाली हमास-इजरायल सीजफायर समिट में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस भाग लेंगे. खबरों की मानें तो राष्ट्रपति ट्रंप रविवार को मध्य एशिया की यात्रा पर रवाना हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार सुबह इजराइल पहुंचेंगे, जहां उनके नेसेट को संबोधित करने और उसी दिन प्रस्थान करने की उम्मीद है. उनकी यह यात्रा युद्धविराम समझौते के तहत हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने की समय सीमा के साथ मेल खाती है. बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्र्रपति हमास द्वारा रिहा किए गए बंधकों से भी मिल सकते हैं.

ट्रंप ने की थी युद्ध विराम की घोषणा (Trump declared israel hamas ceasefire)

ट्रंप ने 8 अक्टूबर, 2025 को घोषणा की कि कैदियों के बदले बंधकों की अदला-बदली और युद्धविराम पर एक प्रारंभिक समझौता हो गया है. हालांकि, चरमपंथी समूह के निरस्त्रीकरण सहित कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है. अन्य बातों के अलावा, इस समझौते में युद्धोत्तर गाजा के प्रशासन के लिए एक अंतरिम तकनीकी और गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति का प्रावधान है.

