इस देश में आया तगड़ा भूकंप, धरती हिलते ही मची चीख-पुकार, कितनी थी तीव्रता?

Philippines Earthquake:फिलीपींस में पहले भी इसी तरह के झटके महसूस किए गए हैं. यह झटका 10 अक्टूबर को दक्षिणी फिलीपींस में आए एक शक्तिशाली भूकंप के एक हफ्ते बाद आया है.

Philippines Earthquake
Philippines Earthquake

Philippines Earthquake: फिलीपींस में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं. शुक्रवार तड़के फिलीपींस एक बार फिर हिल गया. फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप सुबह 7:03 बजे (भारतीय समयानुसार 4:33 बजे) दर्ज किया गया.

कितना हुआ नुकसान?

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप ज़मीन से 90 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था. फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है. स्थानीय आपदा प्रबंधन दल स्थिति का आकलन कर रहे हैं और झटकों पर नज़र रख रहे हैं.

पहले भी दहल चुका है ये देश

फिलीपींस में पहले भी इसी तरह के झटके महसूस किए गए हैं. यह झटका 10 अक्टूबर को दक्षिणी फिलीपींस में आए एक शक्तिशाली भूकंप के एक हफ्ते बाद आया है. 10 अक्टूबर को 7.4 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई थी.

स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त

भूकंप से कई स्कूल भवन और एक अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए. बिजली भी बाधित हुई. शक्तिशाली भूकंप के बाद, सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया. इस चेतावनी के बाद आस-पास के तटीय इलाकों से लोगों को निकालना पड़ा.

यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ईएमएससी) के अनुसार, 7.5 तीव्रता का भूकंप 62 किलोमीटर (38.53 मील) की गहराई पर आया. लगभग 54 लाख की आबादी वाले और भूकंप के केंद्र के सबसे नज़दीकी सबसे बड़े शहर, दावाओ शहर में स्कूलों को खाली करा दिया गया. अधिकारियों ने विनाशकारी सुनामी और जानलेवा लहरों की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से तुरंत जगह खाली करने का आग्रह किया.

Akash missile: जिस देश से चिढ़ते हैं ट्रंप, अब भारत उसे देगा अपनी ‘घातक’ आकाश मिसाइलें!

इतने सारे भूकंप क्यों आते हैं?

तबाही इतनी भीषण थी कि भूस्खलन हुआ और सुनामी की चेतावनी जारी की गई. इसके तुरंत बाद 6.8 तीव्रता का एक और भूकंप आया, जिससे स्थानीय स्तर पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई. फिलीपींस प्रशांत महासागर के अग्नि वलय पर स्थित है, जहाँ अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं.

Trump के कड़े फैसलों की वजह से गिरी अमेरिकी पासपोर्ट की रैंकिंग, जानें कौन है टॉप पर?

