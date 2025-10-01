ढह गया सदियों पुराना चर्च, फ़िलीपींस में मची बड़ी तबाही, वीडियो वायरल
Home > विदेश > ढह गया सदियों पुराना चर्च, फ़िलीपींस में मची बड़ी तबाही, वीडियो वायरल

ढह गया सदियों पुराना चर्च, फ़िलीपींस में मची बड़ी तबाही, वीडियो वायरल

Philippines Earthquake: फ़िलीपींस में 6.9 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया. जिससे सेबू के बंटायन में सदियों पुराना सेंट पीटर द एपोस्टल चर्च आंशिक रूप से ढह गया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 1, 2025 8:40:29 AM IST

Philippines Earthquake
Philippines Earthquake

Philippines Earthquake: मंगलवार को मध्य फ़िलीपींस में 6.9 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे सेबू के बंटायन में सदियों पुराना सेंट पीटर द एपोस्टल चर्च आंशिक रूप से ढह गया. इस हेरिटेज चर्च के ढहने उसके बाहरी हिस्से के गिरने और लाइटों के गिरने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए हैं.

बंटायन निवासी 25 वर्षीय मार्थम पैकिलन ने एएफपी को बताया कि “मैंने चर्च की तरफ से एक तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी, फिर मैंने इमारत से पत्थर गिरते देखे. सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई. मैं एक साथ सदमे  में था  मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था. मैं बस वहीं भूकंप के रुकने का इंतज़ार कर रहा था.

समुद्र तल में मामूली हलचल की चेतावनी

फिलीपीन ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान (PHIVOLCS) ने लेयते, सेबू और बिलिरन के मध्य द्वीपों के निवासियों को समुद्र तल में मामूली हलचल की आशंका के चलते “समुद्र तट से दूर रहने और तट पर न जाने” की सलाह दी है. हालांकि प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने पुष्टि की है कि भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है और कहा है कि किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है.

भूकंप का केंद्र बोहोल प्रांत के कैलापे से लगभग 11 किलोमीटर (सात मील) पूर्व-दक्षिण पूर्व में दर्ज किया गया, जिसकी आबादी 33,000 है.

सेबू में नुकसान, बचाव कार्य जारी

भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई, जिससे इमारतों और सड़कों को नुकसान पहुंचा, साथ ही कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. प्रांतीय बचाव अधिकारी विल्सन रामोस के अनुसार, रात 9:59 बजे स्थानीय समय (1359 GMT) पर आए इस भूकंप के कुछ घंटों बाद नगर कर्मचारियों ने उत्तरी सेबू में एक ढह चुकी सार्वजनिक इमारत और एक जिम का निरीक्षण किया. उन्होंने एएफपी को बताया कि संभावना है कि कुछ लोग ढही हुई इमारतों के नीचे फंसे हों यह कहते हुए कि सैन रेमिगियो और बोगो में बचाव अभियान जारी है.

रात के अंधेरे और लगातार आ रहे झटकों के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है. यूएस जियोलॉजिकल सर्विस के अनुसार मुख्य भूकंप के बाद क्षेत्र में 5.0 या उससे अधिक तीव्रता के चार झटके दर्ज किए गए.

सेबू के सैन फर्नांडो इलाके के एक फायरफाइटर जोए लीगुइड ने भूकंप की तीव्रता को याद करते हुए कहा, “हमारे स्टेशन में हमें झटका महसूस हुआ, यह बहुत तेज था. हमने देखा कि हमारी अलमारी बाएं से दाएं हिल रही थी, थोड़ी देर के लिए चक्कर जैसा महसूस हुआ लेकिन अब हम सब ठीक हैं.”

स्थानीय निवासियों ने अपने घरों में टाइल्स में दरारें और संरचनात्मक नुकसान की सूचना दी है. बंटायन की 65 वर्षीय देखभालकर्ता एग्नेस मर्ज़ा ने कहा, “ऐसा लगा जैसे हम सब गिर जाएंगे. यह पहली बार है जब मैंने ऐसा अनुभव किया. सभी पड़ोसी अपने घरों से बाहर भाग गए. मेरे दो सहायक मेज़ के नीचे छुप गए, क्योंकि उन्हें बॉय स्काउट्स में यही सिखाया गया था.”

यहां जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है रावण, दशहरे के दिन पूरे गांव में छा जाती है मायूसी, जानिए वजह

Tags: earthquakeearthquake videoPhilippines EarthquakeSaint Peter the Apostle
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़...

October 2, 2025

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025
ढह गया सदियों पुराना चर्च, फ़िलीपींस में मची बड़ी तबाही, वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ढह गया सदियों पुराना चर्च, फ़िलीपींस में मची बड़ी तबाही, वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ढह गया सदियों पुराना चर्च, फ़िलीपींस में मची बड़ी तबाही, वीडियो वायरल
ढह गया सदियों पुराना चर्च, फ़िलीपींस में मची बड़ी तबाही, वीडियो वायरल
ढह गया सदियों पुराना चर्च, फ़िलीपींस में मची बड़ी तबाही, वीडियो वायरल
ढह गया सदियों पुराना चर्च, फ़िलीपींस में मची बड़ी तबाही, वीडियो वायरल