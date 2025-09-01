Home > विदेश > अफगानिस्तान में भूकंप ने मचाई तबाही, 509 लोगों की मौत, 1000 से ज़्यादा लोग घायल

अफगानिस्तान में भूकंप ने मचाई तबाही, 509 लोगों की मौत, 1000 से ज़्यादा लोग घायल

Earthquake: पूर्वी नंगरहार प्रांत में 509 लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है।

September 1, 2025

Earthquake afghanistan: अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, रविवार देर रात पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास था और इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। प्रांत के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता अजमल दरवेश के अनुसार, पूर्वी नंगरहार प्रांत में 509 लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है।

पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके

भूकंप इतना तेज़ था कि इसके झटके भारत के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली-एनसीआर में महसूस किए गए। इसके अलावा, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग 20 मिनट बाद उसी प्रांत में दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.5 थी और गहराई 10 किलोमीटर थी। यह रविवार को स्थानीय समयानुसार रात 11:47 बजे आया।

 2023 में भी मची तबाही 

7 अक्टूबर, 2023 को अफ़ग़ानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद तेज़ झटके महसूस किए गए। तालिबान सरकार का अनुमान है कि कम से कम 4,000 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने बहुत कम संख्या, लगभग 1,500, बताई थी। हाल के दिनों में अफ़ग़ानिस्तान में आई यह सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा थी।

एक महीने में पाँचवीं बार भूकंप

बता दें कि पिछले एक महीने में अफ़ग़ानिस्तान में यह पाँचवाँ भूकंप है। यह देश भूकंप के प्रति संवेदनशील है। इसलिए यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इससे पहले, यहाँ 27 अगस्त को 5.4 तीव्रता का, 17 अगस्त को 4.9 तीव्रता का और 13 अगस्त को 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे पहले, 8 अगस्त को 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था।

