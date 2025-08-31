Israel-Gaza War: मारा गया हमास का प्रवक्ता अबू ओबैदा, इजराइली रक्षा मंत्री ने किया दावा

Israel-Gaza War: इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल काट्ज ने दावा किया है कि गाजा में हमास की सैन्य शाखा के प्रवक्ता अबू ओबैदा एक हमले में मारा गया है। ओबैदा ने हाल ही में गाजा शहर में हमास की तैयारियों के बारे में बयान दिया था, इससे कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र को इजराइली बलों द्वारा युद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था।

🎉 Israel Confirms: Abu Obeida (aka Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout), senior Hamas terrorist and chief propagandist, was eliminated in an airstrike in Gaza City yesterday. https://t.co/Xnfy9wT6Mj pic.twitter.com/3q2iZwcB9G — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 31, 2025

कैबिनेट की एक बैठक के दौरान, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल द्वारा ओबैदा को निशाना बनाए जाने पर टिप्पणी की और उनकी मृत्यु की आशा व्यक्त की, साथ ही इस मामले पर हमास की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने की बात भी स्वीकार की। ओबैदा की अंतिम टिप्पणी कुछ ही दिन पहले आई थी, जब उन्होंने इजराइली सैन्य अभियानों को लेकर बंधकों के जीवन की रक्षा के लिए हमास की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला था।

बड़ी संख्या में मारे गए फिलिस्तीनी

यह घोषणा हिंसा में वृद्धि के बाद की गई है, जिसमें बताया गया है कि शनिवार से कम से कम 43 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर गाजा शहर में मारे गए हैं। स्थानीय अस्पतालों, जिनमें सबसे बड़ा शिफ़ा अस्पताल भी शामिल है, ने हताहतों की संख्या में भारी वृद्धि की सूचना दी है, जिनमें से कई नागरिक थे जो सहायता प्राप्त करने के दौरान गोलीबारी में फँस गए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के बयान मानवीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली खतरनाक परिस्थितियों पर ज़ोर देते हैं, और इस क्षेत्र को “मौत का जाल” बताते हैं।

इजरायल ने हमास को खत्म करने की खाई कसम

इजराइली सेनाएँ हमास के खिलाफ एक लंबे अभियान में लगी हुई हैं, विशेष रूप से 7 अक्टूबर को हुए घातक हमलों के बाद समूह को ख़त्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जहाँ कई लोगों का अपहरण किया गया था और बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए थे। इस पहल के तहत, इज़राइल हमास के नेताओं को सक्रिय रूप से निशाना बना रहा है, जिससे खतरों को बेअसर करने के उद्देश्य से एक व्यापक सैन्य रणनीति में योगदान मिल रहा है।

गाजा को लेकर UN के आकड़े

जैसे-जैसे सैन्य अभियान जारी हैं, गाजा में गंभीर मानवीय परिस्थितियों की खबरें सामने आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1 अगस्त से लगभग 65,000 विस्थापित व्यक्तियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, जिनमें से 90% से अधिक आबादी ने चल रहे संघर्ष के दौरान कम से कम एक बार विस्थापन का अनुभव किया है। गाजा शहर में बचे हुए कई लोग बार-बार स्थानांतरण से थकान का हवाला देते हुए दक्षिण की ओर जाने की सुरक्षा को लेकर संदेह व्यक्त करते हैं।

SCO Summit 2025: शी जिनपिंग के अलावा इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से PM मोदी ने की मुलाकात, तस्वीरें आई सामने