विमान हादसे से मची तबाही! दुबई से हांगकांग जाने वाला प्लेन समुद्र में गिरा; मौत के मुंह में गए कई लोग

Plan Crash News: दुबई से उड़ान भरने वाला एक मालवाहक विमान अचानक रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर गया, जानकारी के मुताबिक इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई.

Published: October 20, 2025 10:04:49 AM IST

Dubai Cargo Plan Crash Hong Kong: एक और विमान हादसा जिसने लोगों का दिल दहला दिया है. दरअसल, दुबई से उड़ान भरने वाला एक मालवाहक विमान अचानक रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर गया, जानकारी के मुताबिक इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई. बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय हुई. स्थानीय मीडिया की मानी तो बोइंग 747 विमान सोमवार सुबह हांगकांग हवाई अड्डे पर उतर रहा था, तभी अचानक फिसलकर समुद्र में गिर गया.

जानिये कैसे हुआ ये हादसा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि विमान का आधा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर गया. इतना ही नहीं हादसा इतना भयंकर था कि तस्वीर देख हर किसी का दिल दहल जाए. दुर्घटना के समय विमान में कुल चार लोग सवार थे. हांगकांग हवाई अड्डे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दो लोगों को बचा लिया गया, लेकिन दो अन्य की दुर्घटना में मौत हो गई. पुलिस ने इस घटना पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. दुर्घटना के बाद, हांगकांग हवाई अड्डे का उत्तरी रनवे बंद कर दिया गया है. हालाँकि, दक्षिणी और मध्य रनवे चालू हैं.

जांच में जुटी टीम 

आपको बताते चलें कि यह दुर्घटना कल रात लगभग 3:50 बजे हुई. एमिरेट्स ने एक बयान जारी कर कहा कि उड़ान EK9788 सोमवार को हांगकांग में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई. यह एक बोइंग 747 कार्गो विमान था. चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और विमान में कोई माल नहीं था. वहीं दूसरी ओर हांगकांग नागरिक उड्डयन विभाग का कहना है कि हांगकांग वायु दुर्घटना जाँच एजेंसी को दुर्घटना की सूचना दे दी गई है. वे घटना की जाँच करेंगे और इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे.

