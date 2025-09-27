UNGA में नेतन्याहू की भारी बेइज्जती, मंच पर पहुंचते ही कई देशों ने किया बायकॉट

Benjamin Netanyahu Speech Boycott: अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की आम सभा चल रही है. कल कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई. गाजा में चल रहे इजराइल के हमले के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपना भाषण देने पहुंचे. इस दौरान कई देशों ने सभा का बॉयकॉट कर दिया. नेतन्याहू के भाषण के दौरान महासभा हॉल लगभग खाली था, क्योंकि कई देशों के प्रतिनिधि उनके भाषण से पहले ही चले गए थे.

इजराइली प्रतिनिधिमंडल ने बजाईं तालियां (Israeli delegation applauded)

जब इजराइली प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया कि इजराइल ने लेबनान में हमास के सैकड़ों ठिकानों को नष्ट कर दिया है, तो इजराइली प्रतिनिधिमंडल ने जोरदार तालियां बजाईं. सीएनएन के अनुसार, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन हमलों में कम से कम 37 लोग (जिनमें बच्चे भी शामिल थे) मारे गए और लगभग 3,000 लोग घायल हुए. संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने शुरुआती भाषण में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई पर जोर दिया.

नेतन्याहू ने क्या-क्या कहा? (What exactly did Netanyahu say?)

नेतन्याहू ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले साल हमने हूति विद्रोहियों के खिलाफ कई हमले किए, जिसमें कल का हमला भी शामिल है. हमने हमास की अधिकांश क्षमता को नष्ट कर दिया है. हमने हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है, उसके कई नेताओं और हथियारों को नष्ट कर दिया है. इसके अलावा उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमास का काम अभी पूरा नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि हालांकि हमास की क्षमता कम हो गई है, लेकिन वह अभी भी खतरा बना हुआ है और 7 अक्टूबर की हिंसा को दोहराने की कसम खा चुका है.

उन्होंने आगे कहा कि हमारे लोगों की दृढ़ता, हमारे सैनिकों की बहादुरी और हमारे साहसिक फैसलों की बदौलत इजराइल अपने सबसे बुरे दिन से उबरकर दुनिया के सबसे बड़े सैन्य वापसी अभियानों में से एक करने में सफल हुआ है. लेकिन हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है.

सोमवार को ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू (Netanyahu will meet with Trump on Monday)

नेतन्याहू सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, जिन्होंने वेस्ट बैंक को मिलाने के इजराइल के किसी भी प्रयास को रोकने का वादा किया है. यह संदेश ऐसे समय में आया है जब अरब नेताओं के साथ अमेरिका के प्रस्तावित शांति योजना पर चर्चा हुई थी.

