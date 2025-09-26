Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद यहां पर छिपे बैठे हुए हैं नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली, लोकेशन का हुआ खुलासा

Where is KP Oli: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में Gen-Z आंदोलन ने इतना बवाल मचाया कि ओली सरकार गिर गई. हालात इतने बिगड़ गए कि केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा और जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा. इसके बाद, सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल में एक नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ.

पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की बात करें तो हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान वे एक सैन्य बैरक में छिपे रहे. लेकिन स्थिति नियंत्रण में आने के बाद, ओली का कोई पता नहीं चला. हालांकि, कुछ रिपोर्टों का दावा है कि ओली सैन्य बैरक छोड़कर अब एक निजी घर में रह रहे हैं.

9 दिन तक सेना की सुरक्षा में थे केपी ओली

नेपाली समाचार रिपोर्टों के अनुसार, Gen-Z आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद ओली ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके तुरंत बाद, वे एक सैन्य बैरक में चले गए, जो संभवतः काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी वन क्षेत्र में स्थित है. अब, रिपोर्टों के अनुसार, ओली ने नौ दिन सैन्य सुरक्षा में बिताए.

अभी कहां हैं केपी ओली?

सेना की बैरकों में छिपने के बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री का ठिकाना अभी भी अज्ञात है. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि ओली वर्तमान में काठमांडू से लगभग 15 किलोमीटर दूर भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में एक निजी घर में रह रहे हैं. गौरतलब है कि Gen-Z आंदोलन 8 सितंबर को शुरू हुआ था. अगले ही दिन, प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालाकोट में ओली के घर को जला दिया.

नेपाल में हालात बिगड़ता देख सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया उसके बाद जाकर कहीं हालात काबू हो पाए. रिपोर्ट के अनुसार, इस आंदोलन में मरने वालों की संख्या में 16 काठमांडू और दो इटाहारी के थे. वहीं प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. घायलों में प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी और पत्रकार भी शामिल हैं.

