भारत के खिलाफ हुए जेलेंस्की? कही ऐसी बात, सुन भड़क गए हिंदुस्तानी

Volodymyr Zelensky on tariff:यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की भारत पर  ट्रंप के टैरिफ का समर्थन किया है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 9, 2025 08:32:00 IST

Volodymyr Zelensky on tariff: ट्रंप के टैरिफ में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) की भी एंट्री हो गई है। रूस से तेल खरीदने वाले भारत समेत अन्य देशों पर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी टैरिफ (US-India tariff)  लगाने का समर्थन किया है। एक साक्षात्कार के दौरान, ज़ेलेंस्की ने कहा, “मुझे लगता है कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ लगाना एक अच्छा विचार है।” ज़ेलेंस्की से पूछा गया था कि वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) की भागीदारी को कैसे देखते हैं।

रूस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी

ज़ेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका रूस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज़ कर दिए हैं। पिछले महीने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत भी बेनतीजा रही।

ट्रंप ने रूप पर प्रतिबंध को लेकर क्या कहा ? 

वहीं ट्रंप ने रविवार को कहा कि वह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का विस्तार करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने भी रूस पर नए प्रतिबंधों का संकेत दिया और भारत का उदाहरण दिया।

हैसेट ने कहा, “आर्थिक परिषद की ज़िम्मेदारी है कि वह उन लोगों पर प्रतिबंध लगाए जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं।” उदाहरण के लिए, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, हम आर्थिक रूप से उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज और कल इस बात पर चर्चा होगी कि प्रतिबंधों का स्तर क्या होगा और वे कब लगाए जाएंगे।

भारत ने शांति बहाली के प्रयास तेज़

रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए भारत ने अपनी वकालत तेज़ कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने इस मुद्दे पर ज़ेलेंस्की से दो बार बात की। मोदी ने कहा कि उन्हें ज़ेलेंस्की से बात करके और हाल की घटनाओं पर उनके विचार जानकर खुशी हुई।

पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। मैंने ज़ेलेंस्की से कहा कि इस मामले में भारत का रुख़ दृढ़ है। भारत हर संभव योगदान देने के साथ-साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

