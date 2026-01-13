Home > विदेश > Iran Protest News: तबाही मचाने चला ट्रंप! अचानक अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने का दिया आदेश, क्या करने वाला है दुनिया का सबसे ‘पॉवरफुल’ राष्ट्रपति?

Iran Protest: जहाँ एक तरफ ईरान में तबाही वाला मंजर देखने को मिल रहा है वहीं ट्रंप भी लगातार अपना पासा चल रहे हैं. अब स्थति कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध के कगार पर हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: January 13, 2026 11:40:58 AM IST

Iran Protest News: जहाँ एक तरफ ईरान में तबाही वाला मंजर देखने को मिल रहा है वहीं ट्रंप भी लगातार अपना पासा चल रहे हैं. अब स्थति कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध के कगार पर हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार, 12 जनवरी, 2026 को एक इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया, जिसमें सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया गया. यह कदम उस समय उठाया गया है जब ईरान में हालात बेकाबू हैं. ईरान में हुए इस विरोध के चलते 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अमेरिका ने दे दी धमकी 

अमेरिकी सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी नागरिक, खासकर दोहरी नागरिकता वाले लोग ईरान में रहते हैं, तो उन्हें हिरासत में लिए जाने, पूछताछ और दुर्व्यवहार का गंभीर खतरा है. ईरानी सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए हैं, जिससे सभी तरह का कम्युनिकेशन बंद हो गया है. कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 16 जनवरी तक उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसके बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि अगर संभव हो तो वे आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते ज़मीन के रास्ते ईरान छोड़ दें.

किन पर मंडरा रहा खतरा

अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि ईरानी सरकार दोहरी नागरिकता (अमेरिका-ईरान) को मान्यता नहीं देती है. इसलिए, इन नागरिकों को सिर्फ़ ईरानी नागरिक माना जा सकता है और उन पर देश के कड़े कानून लागू हो सकते हैं. अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या अमेरिका से किसी भी तरह के संबंध का कोई सबूत दिखाना गिरफ्तारी का कारण बन सकता है. क्योंकि ईरान में कोई अमेरिकी दूतावास नहीं है, इसलिए मुश्किल में फंसे नागरिकों के लिए सरकारी मदद मिलना लगभग नामुमकिन है.

