Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट

delhi weather

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली–NCR में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. जनवरी के दूसरे हफ्ते में भी ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है. राजधानी में बढ़ते तापमान के साथ-साथ घना कोहरा छाया रहता है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार को उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है, जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और उत्तर-पश्चिम में घने, परेशान करने वाले कोहरे की चेतावनी दी है. सोमवार को दिल्ली में मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उम्मीद है कि यह कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और और बढ़ेगी, जबकि दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना है.