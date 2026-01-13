Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली–NCR में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. जनवरी के दूसरे हफ्ते में भी ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है. राजधानी में बढ़ते तापमान के साथ-साथ घना कोहरा छाया रहता है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार को उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है, जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और उत्तर-पश्चिम में घने, परेशान करने वाले कोहरे की चेतावनी दी है. सोमवार को दिल्ली में मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उम्मीद है कि यह कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और और बढ़ेगी, जबकि दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना है.
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में आज इस मौसम की पहली शीतलहर चली, जिससे कुछ इलाकों में तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया. आयानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पालम स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस रहा. IMD के डेटा के अनुसार, दिल्ली के मुख्य मौसम स्टेशन, सफदरजंग ऑब्ज़र्वेटरी में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम के औसत से 2.6 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है. IMD ने अगले दो दिनों के लिए भी ऐसे ही हालात रहने का अनुमान लगाया है. इस संबंध में 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है.