Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट

🕒 Updated: January 13, 2026 06:03:00 AM IST

delhi weather
delhi weather

 Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्लीNCR में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. जनवरी के दूसरे हफ्ते में भी ठंड ने कोहराम मचाया हुआ है. राजधानी में बढ़ते तापमान के साथ-साथ घना कोहरा छाया रहता है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार को उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है, जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और उत्तर-पश्चिम में घने, परेशान करने वाले कोहरे की चेतावनी दी है. सोमवार को दिल्ली में मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उम्मीद है कि यह कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और और बढ़ेगी, जबकि दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना है.

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट

Live Updates

  • 05:59 (IST) 13 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: आज दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा?

     Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में आज इस मौसम की पहली शीतलहर चली, जिससे कुछ इलाकों में तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया. आयानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पालम स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस रहा. IMD के डेटा के अनुसार, दिल्ली के मुख्य मौसम स्टेशन, सफदरजंग ऑब्ज़र्वेटरी में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम के औसत से 2.6 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है. IMD ने अगले दो दिनों के लिए भी ऐसे ही हालात रहने का अनुमान लगाया है. इस संबंध में 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है.

वेब स्टोरीज

सिर्फ 5 स्टेप्स में पाएं मीरा कपूर जैसा ग्लोइंग फेस;...

January 12, 2026

अब बोरिंग नहीं रहा लड़कों का फैशन! इन 8 बॉलीवुड...

January 12, 2026

बॉलीवुड हसीनाओं के डेली मेकअप सीक्रेट्स: अब रोज़ाना घर पर...

January 12, 2026

रोज़ाना दिखें ग्लैमरस, अब आपके लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा’एवरीडे मेकअप’...

January 12, 2026

बोल्ड लिप्स, सॉफ्ट आईज़, जानें बॉलीवुड ने कैसे बदली स्टाइल...

January 12, 2026

Morning Breakfast: मिंटो में होगा तैयार, सुबह की भागदौड़ में...

January 12, 2026
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट