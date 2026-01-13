साल 2026 का पहला मीम धमाका, जानें आखिर क्या है ‘365 बटन्स’ ट्रेंड, यूज़र्स भी हुए कन्फ्यूज़

365 Button Viral Meme: 365 बटन्स ट्रेंड 2026 का पहला बड़ा वायरल मीम बन गया है. हालांकि यह किसी क्राफ्ट प्रोजेक्ट या प्रोडक्टिविटी टिप जैसा लग सकता है, लेकिन People.com की रिपोर्ट के अनुसार, यह असल में बाउंड्री सेट करने और खुद को समझाने की ज़रूरत महसूस न करने के बारे बारे में है.

यह कैसे शुरू हुआ?

यह ट्रेंड दिसंबर 2025 के आखिर में टिकटॉक पर शुरू हुआ. तमारा नाम की एक सोशल मीडिया यूज़र ने एबी कीलर (@abbieabbieabbie0) के एक वीडियो पर कमेंट किया. वीडियो में, एबी बेड पर लेटी हुई थी, फेस मास्क पहने हुए थी, और स्क्रीन पर टेक्स्ट से पता चल रहा था कि वह 2026 के लिए अपनी प्लानिंग को कितनी गंभीरता से ले रही है.

तमारा ने कमेंट किया कि वह 365 बटन खरीदना चाहती है, साल के हर दिन के लिए एक. उसका लक्ष्य समय के प्रति ज़्यादा जागरूक रहना और ज़्यादा काम करना था.

यूज़र्स हुए कन्फ्यूज़

दूसरे टिकटॉक यूज़र्स कन्फ्यूज़ थे और उन्होंने पूछा कि क्या वह बटन पहनेगी, उन्हें किसी जार में रखेगी, या अपने कपड़ों पर सिलाई करेगी. तमारा का जवाब तेज़ी से वायरल हो गया. उसने कहा कि उसे नहीं पता और उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं है. वह बस हर दिन अपने साथ एक बटन रखना चाहती थी. उसके सीधे और बिना किसी माफी वाले जवाब ने ऑनलाइन लोगों को प्रभावित किया, और कई लोगों ने अपने “बिना बताए” अनुभवों को शेयर किया.

ट्रेंड मज़ेदार और रिलेट करने लायक

सोशल मीडिया यूज़र्स का कहना है कि यह ट्रेंड मज़ेदार और रिलेट करने लायक है. यह दिखाता है कि पर्सनल प्लान बनाना ठीक है और दूसरों को उन्हें समझाने का दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है. अब कई लोग क्रिएटिव तरीके शेयर कर रहे हैं कि वे अपने बटन कैसे कैरी कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं.

365 बटन्स ट्रेंड इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे छोटे, आसान आइडिया ऑनलाइन बड़ा असर डाल सकते हैं और पर्सनल समय और बाउंड्री के बारे में बातचीत शुरू कर सकते हैं.

