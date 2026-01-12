आखिर कौन हैं असली आमिर खान? सुनील ग्रोवर के वायरल वीडियो ने सभी को किया हैरान

Sunil Grover’s Aamir Khan Mimicry Goes Viral: देश के सबसे और बड़े मशहूर कॉमेडियन के साथ-साथ अभिनेता सुनील ग्रोवर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर छा रहे हैं. उनकी मिमिक्री को आखिर कौन पसंद नहीं करता होगा. एक बार फिर से कॉमेडियन सुनील ग्रोवर अपनी बेमिसाल कॉमेडी और मिमिक्री की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

आखिर क्या है पूरा मामला?

मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहे हैं. दरअसल, इस बार चर्चा का विषय उनका नया किरदार ‘हैप्पी पटेल’ है, जिसका एक प्रोमो वीडियो इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी चारों तरफ न सिर्फ चर्चा की जा रही है बल्कि लोग जमकर देख रहे हैं. इस प्रोमो की सबसे खास बात सुनील ग्रोवर द्वारा बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की एक दम ही सटीक मिमिक्री है. जिसको देखने के बाद लोग सोच में पड़ गए आखिर कौन हैं असली आमिर खान.

यहां देखें वायरल वीडियो

आमिर खान की मिमिक्री

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कॉमेडियन सुनील ग्रोवर अपने नए शो के प्रचार के लिए ‘हैप्पी पटेल’ नाम के एक गुजराती किरदार में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही इस प्रोमो के दौरान वह आमिर खान के बोलने के लहजे, उनके हाथ हिलाने के तरीके और उनके गंभीर व्यक्तित्व की नकल इतनी बखूबी करते हैं कि दर्शकों को अपनी हंसी रोकने में परेशानी हो रही है. यहां तक की सुनील ने आमिर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ और उनके प्रसिद्ध टीवी शो ‘सत्यमेव जयते’ वाले अंदाज को एक मजाकिया ट्विस्ट में लोगों के सामने पेश किया है, जिसका लोग जमकर आनंद ले रहे हैं.

वीडियो में कौना पल है मजेदार?

सुनील ग्रोवर की खासियत यह है कि वे आवाज के साथ-साथ उस व्यक्ति के हाव-भाव (Body Language) की भी पूरी तरह से नकल करने में सबसे ज्यादा माहिर हैं. तो वही, वीडियो में जब वह आमिर खान की तरह सोचते हुए अपना सिर खुजलाते हैं और “हूँ… हूँ…” करते हैं, तो वह पल सबसे ज्यादा मजेदार होता है. फिलहाल, लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि सुनील ग्रोवर जैसा वर्सेटाइल कलाकार पूरी इंडस्ट्री में कोई दूसरा नहीं है.

बॉलीवुड गलियारों में हो रही चर्चा

यह प्रोमो न सिर्फ सुनील के प्रशंसकों को पसंद आ रहा है, बल्कि बॉलीवुड गलियारों में भी इसकी जमकर चर्चा की जा रही है. इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और एक्स पर यूजर्स ने इस वीडियो का मीम्स बनाना शुरू कर दिया है और इसे ‘साल का सबसे मजेदार प्रोमो’ बताया जा रहा है.

सुनील का ‘हैप्पी पटेल’ अवतार एक ऐसे व्यक्ति का है जो हर स्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह आमिर खान की तरह गंभीर बातें करने की नकल करते हैं, तो कॉमेडी का स्तर पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाता है.