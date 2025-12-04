Home > वायरल > VIDEO: भाई-भाई ये क्या हो रहा है! रसगुल्ले के लिए शादी में चले लात-घूंसे, बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा

VIDEO: भाई-भाई ये क्या हो रहा है! रसगुल्ले के लिए शादी में चले लात-घूंसे, बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा

Wedding Viral Video: बिहार के बोधगया से एक हंसी छुड़ा देने वाली घटना सामने आई है. यहां रसगुल्लों को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हो गई. लोगों ने एक-दूसरे को मारा-पीटा, कुर्सियाँ फेंकीं, और बुफे से खाने की प्लेटें छीन लीं.

By: Heena Khan | Published: December 4, 2025 7:37:01 AM IST

viral video
viral video


Viral Video: सोशल मीडिया एक  ऐसा प्लेटफार्म है जिसपर हर रोज एक न एक वीडियो वायरल होती रहती है. वहीं शादी के इस सीजन में लोगों की अजीबोगरीब हरकतें सामने आती हैं. शादियों और पार्टियों के इस जश्न के बीच, एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल बिहार के बोधगया से एक हंसी छुड़ा देने वाली घटना सामने आई है. यहां रसगुल्लों को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हो गई. लोगों ने एक-दूसरे को मारा-पीटा, कुर्सियाँ फेंकीं, और बुफे से खाने की प्लेटें छीन लीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

बारातियों की हरकत देख दुल्हन ने शादी से किया इंकार 

जानकारी के मुताबिक यह घटना 29 नवंबर को बोधगया के एक प्राइवेट होटल में शादी समारोह के दौरान हुई. दरअसल, यहां खाने को लेकर लोगों के बीच जंग छिड़ गई, जिसके बाद दुल्हन के परिवार ने शादी आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया. इतना न ही नहीं, इसके बाद दूल्हे को बिना दुल्हन के ही अपनी बारात वापस ले जानी पड़ी. अब, लड़ाई का वीडियो सामने आया है, जो पूरी कहानी को दर्शा रहा है. 

बेशर्मी का वीडियो वायरल 

वहीं अब कहा जा रहा है कि दूल्हा अपनी बारात के साथ हथियार गांव से बोधगया के होटल में आया था, जहाँ शादी होनी थी. बड़ा खुशनुमा माहौल था. दूल्हा भी काफी खुश था. लेकिन उसे क्या पता था कि उसे बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ेगा. शादी समारोह में बहुत हंगामा हुआ क्योंकि मिठाइयाँ कम पड़ गई थीं. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि सभी लोग सर्विंग स्टॉल से खाना ले रहे हैं.

Putin India Visit: आज भारत की धरती पर कदम रखेंगे पुतिन! PM मोदी के साथ डिनर से लेकर शिखर वार्ता तक, जानिए पूरा शेड्यूल

Tags: -instagram-reelsbihar newspatna newsviral videowedding viral videos
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
VIDEO: भाई-भाई ये क्या हो रहा है! रसगुल्ले के लिए शादी में चले लात-घूंसे, बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

VIDEO: भाई-भाई ये क्या हो रहा है! रसगुल्ले के लिए शादी में चले लात-घूंसे, बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा
VIDEO: भाई-भाई ये क्या हो रहा है! रसगुल्ले के लिए शादी में चले लात-घूंसे, बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा
VIDEO: भाई-भाई ये क्या हो रहा है! रसगुल्ले के लिए शादी में चले लात-घूंसे, बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा
VIDEO: भाई-भाई ये क्या हो रहा है! रसगुल्ले के लिए शादी में चले लात-घूंसे, बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा