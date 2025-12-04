VIDEO: भाई-भाई ये क्या हो रहा है! रसगुल्ले के लिए शादी में चले लात-घूंसे, बिना दुल्हन के लौटा दूल्हा

Viral Video: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसपर हर रोज एक न एक वीडियो वायरल होती रहती है. वहीं शादी के इस सीजन में लोगों की अजीबोगरीब हरकतें सामने आती हैं. शादियों और पार्टियों के इस जश्न के बीच, एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल बिहार के बोधगया से एक हंसी छुड़ा देने वाली घटना सामने आई है. यहां रसगुल्लों को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हो गई. लोगों ने एक-दूसरे को मारा-पीटा, कुर्सियाँ फेंकीं, और बुफे से खाने की प्लेटें छीन लीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बारातियों की हरकत देख दुल्हन ने शादी से किया इंकार
जानकारी के मुताबिक यह घटना 29 नवंबर को बोधगया के एक प्राइवेट होटल में शादी समारोह के दौरान हुई. दरअसल, यहां खाने को लेकर लोगों के बीच जंग छिड़ गई, जिसके बाद दुल्हन के परिवार ने शादी आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया. इतना न ही नहीं, इसके बाद दूल्हे को बिना दुल्हन के ही अपनी बारात वापस ले जानी पड़ी. अब, लड़ाई का वीडियो सामने आया है, जो पूरी कहानी को दर्शा रहा है.
Chaos After ‘Rasgulla Shortage’ At Bihar Wedding pic.twitter.com/Rks41zJtnq
— Priyanka Koul (@Priyankakaul13) December 3, 2025
बेशर्मी का वीडियो वायरल
वहीं अब कहा जा रहा है कि दूल्हा अपनी बारात के साथ हथियार गांव से बोधगया के होटल में आया था, जहाँ शादी होनी थी. बड़ा खुशनुमा माहौल था. दूल्हा भी काफी खुश था. लेकिन उसे क्या पता था कि उसे बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ेगा. शादी समारोह में बहुत हंगामा हुआ क्योंकि मिठाइयाँ कम पड़ गई थीं. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि सभी लोग सर्विंग स्टॉल से खाना ले रहे हैं.
