Putin India Visit: आज भारत की धरती पर कदम रखेंगे पुतिन! PM मोदी के साथ डिनर से लेकर शिखर वार्ता तक, जानिए पूरा शेड्यूल

Vladimir Putin: आज हम आपको बताएंगे कि भारत आने के बाद पुतिन का शेड्यूल क्या रहने वाला है. पुतिन के दौरे से जुड़े अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि शुक्रवार को उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद 23वां भारत-रूस शिखर सम्मेलन होगा.

By: Heena Khan | Published: December 4, 2025 7:18:24 AM IST

putin visit india
putin visit india


India-Russia Summit: काफी दिनों से इस बात की चर्चा है कि रूसी राष्ट्रपति भारत आएंगे. वहीँ अब वो दिन आ गया है. जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं.  दरअसल वो आज दो दिन के दौरे पर भारत आएंगे. इस दौरे के दौरान शुक्रवार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक इनफॉर्मल समिट होने जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, पुतिन के भारत आने से ठीक पहले, रूसी कैबिनेट ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक अहम समझौते को मंज़ूरी भी दे दी. सूत्रों के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरुवार, 4 दिसंबर को शाम 7 बजे तक भारत पहुंचने की उम्मीद है।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह MoU प्रेसिडेंट पुतिन के दौरे के दौरान साइन किया जाएगा. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता में रक्षा संबंधों को मज़बूत करने, बाहरी दबाव से द्विपक्षीय व्यापार की रक्षा करने और छोटे न्यूक्लियर रिएक्टरों के क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. 

रूसी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कई रिएक्टर बना रही रूसी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम को संबंधित भारतीय एजेंसियों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने की इजाज़त मिल गई है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की जानकारी भी दी है कि रोसाटॉम के CEO एलेक्सी लिकचेव दिल्ली में होने वाले समिट में कई नए प्रपोज़ल पेश करेंगे, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) के कंस्ट्रक्शन पर कोऑपरेशन भी शामिल है.

PM मोदी के साथ दावत 

सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन के आने के कुछ घंटे बाद उनके लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बढ़ते तनावपूर्ण रिश्तों के बीच, भारत रूस के साथ अपने द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मज़बूत करने पर ध्यान दे रहा है.

यहां जानिए पुतिन का शेड्यूल 

वहीं आज हम आपको बताएंगे कि भारत आने के बाद पुतिन का शेड्यूल क्या रहने वाला है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुतिन के दौरे से जुड़े अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि शुक्रवार को उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद 23वां भारत-रूस शिखर सम्मेलन होगा. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके डेलिगेशन के लिए लंच भी होस्ट करेंगे, और पुतिन सुबह राजघाट जाएंगे. शिखर सम्मेलन के बाद, पुतिन रूस के सरकारी ब्रॉडकास्टर के भारतीय चैनल को लॉन्च करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक स्टेट बैंक्वेट देंगी. पुतिन लगभग 28 घंटे के दौरे के बाद शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे भारत से रवाना होंगे. शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की बड़े पैमाने पर खरीद के कारण बढ़ते ट्रेड डेफिसिट का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है. शिखर सम्मेलन में रूस से कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंधों के असर पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

