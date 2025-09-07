Home > वायरल > Trending News: भाई की शादी में कंपनी ने नहीं दी छुट्टी, शख्स ने उठाया ऐसा कदम, झुककर सलाम करने लगे लोग!

Company Bad Culture: भारतीय शख्स को कंपनी ने भाई की शादी के लिए छुट्टी देने से इन्कार कर दिया तो शख्स ने रिजाइन दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर यह पोस्ट वायरल हो रहा है।

September 7, 2025

Viral News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक भारतीय शख्स ने अपने साथ हुई घटना को लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने इस पोस्ट में दावा किया है कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसके भाई की शादी के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया, जो अमेरिका में थी। उसने बताया कि उसने तीन हफ्ते पहले 15 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन कंपनी ने उसे शादी में शामिल होने या इस्तीफा देने में से एक विकल्प चुनने को कह दिया। ऐसे में बंदे ने इस्तीफा देना ही उचित समझा।

पोस्ट में क्या लिखा?

उस व्यक्ति ने पोस्ट में लिखा कि मैंने तीन हफ्ते पहले अपनी कंपनी को बताया था कि मुझे अमेरिका जाने के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन इसे समझने के बजाय, उन्होंने मुझसे कहा कि या तो मुझे अपने भाई की शादी में शामिल नहीं होना चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। वायरल हो रहे इस पोस्ट में उस व्यक्ति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उस पर कोई भारी आर्थिक जिम्मेदारी नहीं है और रहने की कोई समस्या नहीं है। हालांकि, उसने रेडिट यूजर्स से पूछा है कि उसका फैसला सही था या नहीं। उसने दावा किया कि उसने छुट्टियों की संख्या कम करके समझौता करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी अपने फैसले पर अड़ी रही।

4 सालों से कंपनी में काम कर रहा था शख्स

उस भारतीय व्यक्ति ने बताया कि वह पिछले 4 सालों से कंपनी में काम कर रहा था और जरूरत से ज्यादा काम करता था। यहां तक कि उसे अपने काम के हिसाब से अच्छी तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। अब उसने दूसरी नौकरी ढूंढे बिना ही कंपनी छोड़ दी। उसने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने उसे नोटिस पीरियड पूरा करने को कहा और धमकी भी दी।

रेडिट यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस पोस्ट पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई रेडिट ने उनका समर्थन किया है और कहा है कि परिवार को प्राथमिकता देने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि आपने करियर की बजाय परिवार को चुना। आपने खुद को और अपनी भलाई को चुना, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के जो आपकी जगह लेने से पहले दो बार नहीं सोचेगा। आपकी कंपनी ने आपको सिर्फ एक जरिया समझा। आपने उसे छोड़कर एकदम सही फैसला लिया।

वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अपने काम को कभी भी परिवार से पहले मत रखो। हम हर किसी और हर चीज के लिए बदले जा सकते हैं, सिवाय अपने परिवार के। भविष्य में भी परिवार के साथ समय बिताने के लिए काम छोड़ने पर दोषी महसूस न करें।’

