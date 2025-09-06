Home > वायरल > फिलिस्तीनी झंडा लेकर निकाला बारावफात का जुलूस, टोपी लगाए लहराता दिखा शख्स: Video Viral

फिलिस्तीनी झंडा लेकर निकाला बारावफात का जुलूस, टोपी लगाए लहराता दिखा शख्स: Video Viral

Amethi: उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बारावफात के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए एक शख्स दिखा। जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।

September 6, 2025

Viral Video: उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर गतरफ सिर्फ इसी की चर्चा है। बारावफात के मौके पर एक समुदाय विशेष द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने फ़िलिस्तीनी झंडा लहराया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। हैरानी कर देने वाली बात यह है कि थाना प्रभारी को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

फिलिस्तीनी झंडा लेकर निकले लोग 

आपको बता दें ये , मामला जिले के इन्हौना थाना क्षेत्र का है। दरअसल, कल शाम यहां बारावफात का जुलूस निकाला जा रहा था। तभी कुछ लोग हाथों में फ़िलिस्तीन का झंडा लहराते नजर आए। इतना ही नहीं, ये लोग पूरे जुलूस के दौरान फ़िलिस्तीनी झंडा लेकर घूमते रहे। वहीं अब सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और लोगों में गुस्सा है।

जांच हुई शुरू 

जैसे ही इस मामले का वीडियो वायरल हुआ वैसे ही थाना प्रभारी प्रदीप सिंह से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी उन्हें ऐसे किसी वीडियो की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई झंडा नहीं देखा है, लेकिन जुलूस की तस्वीर और वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि जुलूस के दौरान झंडा लहराया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि मामले में जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

