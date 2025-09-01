Home > वायरल > कुत्ते का भी आधार कार्ड! नाम-‘टॉमी जायसवाल’; देखकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

कुत्ते का भी आधार कार्ड! नाम-‘टॉमी जायसवाल’; देखकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

Adhaar Card: जैसा की आप सभी जानते हैं कि, भारत में हर किसी के लिए आधार कार्ड बनवाना कितना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी किसी कुत्ते का आधार कार्ड बना हुआ देखा है जिस पर उसकी तस्वीर भी हो?

Published: September 1, 2025 11:58:10 IST

dog adhaar card
dog adhaar card

Dog Adhaar Card Viral: जैसा की आप सभी जानते हैं कि, भारत में हर किसी के लिए आधार कार्ड बनवाना कितना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी किसी कुत्ते का आधार कार्ड बना हुआ देखा है जिस पर उसकी तस्वीर भी हो? जी हाँ, ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में देखने को मिला। वहीँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। दरअसल, एक कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू कुत्ते का आधार कार्ड बनवाया। जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया  पर तेजी से वायरल हो रही है।

आधार पर लिखा था कुत्ते का नाम 

हैरान कर देने वाली बात ये है कि आधार कार्ड पर कुत्ते की फोटो, उसकी जन्मतिथि, उसका नाम और पिता का नाम भी मौजूद था। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुत्ते का नाम भी आधार कार्ड पर मौजूद था। आपको बता दें ये चौंका देने वाला मामला डबरा के सिमरिया ताल का है। आधार कार्ड में कुत्ते का नाम टॉमी जायसवाल, पिता का नाम कैलाश जायसवाल, वार्ड क्रमांक एक सिमरिया ताल ग्वालियर मध्य प्रदेश लिखा है।

dog adhaar card

आधार नंबर भी मौजूद 

वहीँ, आधार कार्ड में कुत्ते की जन्मतिथि भी 25/12/2010 लिखी है। इतना ही नहीं बल्कि इस कुत्ते का आधार कार्ड नंबर भी 070001051580 है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुत्ते का आधार कार्ड वायरल होने से शहर में अफरा-तफरी मच गई है, हर कोई इस बात से हैरान है कि आखिर किसी कुत्ते का आधार कार्ड कैसे हो सकता है?  हालाँकि, Inkhabar इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आधार कार्ड कैसे बना? ये सही है या नहीं, ये तो जाँच का विषय है, लेकिन इस तरह से आधार कार्ड बनाने वालों का मकसद क्या है? अब देखना ये है कि कुत्ते का आधार कार्ड वायरल होने के बाद प्रशासन आधार कार्ड बनाने वालों पर कोई एक्शन लेगी या नहीं।

dooggy adhaar card

