‘मुलायम सिंह की सरकार नहीं जो गोली…’, Yogi राज में फैंटम बन रहा था अधिकारी, BJP नेता ने लगाई ऐसी वाट, बाप-बाप करने लगा SP: VIDEO

Fatehpur News: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। वहीँ अब यूपी के फतेहपुर से एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। तो आइए जान लेते हैं वीडियो में ऐसा क्या है?

मुलायम सिंह की सरकार की खोली हकीकत

फतेहपुर में मजार विवाद से पहले भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल एसपी से फोन पर बात कर रहे हैं। वो एसपी से कह रहे थे कि आपने कहा था कि हम 7:00 बजे मीटिंग करेंगे, लेकिन आपने नहीं की। यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोलियां चलवा देंगे। हिम्मत है तो गोलियां चलवा कर देख लें। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं कि आपने जो कल कहा था वो क्यों नहीं करवाया, मैंने इसकी शिकायत डीएम से भी की है।

फतेहपुर में छिड़ा विवाद

आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह वीडियो सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे का है, जब डाक बंगला चौराहे के पास भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों के लोग इकट्ठा हो रहे थे। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में नवाब अब्दुल समद की मजार को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल, हुआ यूँ कि सोमवार, 11 अगस्त को हिंदू संगठनों के लोग इसे प्राचीन शिव मंदिर बताकर पूजा-अर्चना करने पहुँच गए। जब इसकी जानकारी मुस्लिम समुदाय के लोगों को हुई, तो वे भी वहाँ पहुँच गए और इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। माहौल गरमाता देख पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। अब इस विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।