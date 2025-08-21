Home > वायरल > Taj Mahal Inside Video: खुल गया ताजमहल के बंद दरवाजों का रहस्य! दबे पांव अंदर पहुंचा शख्स, वीडियो बनाकर लीक कर दी Footage

Taj Mahal Inside View: एक वीडियो में, एक व्यक्ति ने ताजमहल के अंदर के दृश्य को कैद किया, जिसमें शाहजहाँ और मुमताज महल की कब्रों का विशेष प्रवेश द्वार भी शामिल है। यह क्लिप, जो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गई, मुगल बादशाह और उनकी पत्नी की दो कब्रों तक जाने वाले गुप्त रास्ते को दिखाती है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 21, 2025 15:01:00 IST

Taj Mahal Restricted Zone Video: खूबसूरत वास्तुकला कला के साथ-साथ ताजमहल मुगल अपने रहस्यों के चलते भी दुनिया भर के लोगों के लिए आकषर्ण का केंद्र रहा है। शाहजहाँ द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाए गए इस प्रतिष्ठित ताजमहल में पाँचवें मुगल बादशाह के मकबरे के साथ-साथ मुमताज का मकबरा भी है। लेकिन इन ऐतिहासिक मकबरों की सुरक्षा के लिए, ताजमहल के अंदर का दृश्य कई वर्षों से आम जनता के लिए बंद है। जिन्हें लेकर कहानियां प्रचलति हैं जो इन्हें रहस्यमयी बनाती हैं। लेकिन अब यह रहस्य खुलने वाला है।

एक वीडियो में, एक व्यक्ति ने ताजमहल के अंदर के दृश्य को कैद किया, जिसमें शाहजहाँ और मुमताज महल की कब्रों का विशेष प्रवेश द्वार भी शामिल है। यह क्लिप, जो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गई, मुगल बादशाह और उनकी पत्नी की दो कब्रों तक जाने वाले गुप्त रास्ते को दिखाती है।

वीडियो में दिखती ताजमहल की कब्रें आम जनता के बंद

सोशल मीडिया के युग में, खूबसूरत ताजमहल की लोकप्रियता और पर्यटकों की संख्या आसमान छू रही है। लेकिन दुनिया के अजूबों में से एक, ताजमहल और उसकी दो पवित्र कब्रों की सुरक्षा के लिए, अधिकारियों ने अंदर से देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शाहजहाँ और मुमताज़ महल के सटीक विश्राम स्थल को कैद करने वाले एक व्यक्ति के वीडियो ने इंटरनेट पर तुरंत ध्यान आकर्षित कर लिया।

एक लोकप्रिय अकाउंट द्वारा पोस्ट की गई इस क्लिप को हज़ारों बार देखा गया और उपयोगकर्ताओं की टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, जिन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि उस व्यक्ति को स्मारक के उस विशिष्ट हिस्से तक कैसे पहुँच मिली। हालाँकि इनखबर इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

इंटरनेट पर ताजमहल के दुर्लभ वीडियो पर यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएँ

एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “अब खबर यह है कि 2025 में, ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का खिताब मिल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, भारत का गौरव, ताजमहल।”

एक अन्य उपयोगकर्ता ने दावा किया कि उसने अंदर का दृश्य तब देखा था जब ये विशिष्ट मकबरे आम जनता के लिए खुले थे। उसने कहा, “मैंने 1994-95 के आसपास ताजमहल देखा था और उस समय यह क्षेत्र जनता के लिए खुला था और हमने भी इसे देखा है।”

जहाँ कुछ उपयोगकर्ताओं ने क्लिप को धार्मिक रूप देने की कोशिश की और स्मारक के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियाँ पोस्ट कीं, वहीं कई ने समझदारी से उनकी आलोचना की और ताजमहल और उसकी अद्भुत सुंदरता के महत्व पर ज़ोर दिया।

एक यूजर ने लिखा, “मुझे नहीं पता कि लोग इस अजूबे को ट्रोल क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार ताजमहल जा चुका हूँ और ज़रूर दोबारा जाना चाहूँगा। यह अद्भुत और खूबसूरत है और इसका इतिहास तो और भी दिलचस्प है।”

