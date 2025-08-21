अब एक भी लड़की बहू बनने लायक नहीं! ये क्या बोल गईं ‘अपकमिंग  सास’ ? Video देख चिढ़ गईं GenZ की हॉट परियां

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती रहती हैं। सौरभ और राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद समाज में अलग ही डर का माहौल है। ये डर का माहौल सिर्फ लड़को के बीच ही नहीं बल्कि उनकी माँ के बीच भी है। देशभर में कई ऐसी महिला हैं जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारे बेटे के लिए पता नहीं कैसी पत्नी आए? वहीँ अब मीडिया से मातचीत करते हुए एक महिला ने ये ही चिंता जाहिर की है। एक वायरल वीडियो ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है, जब एक माँ ने अपने बेटे को सही दुल्हन न मिलने पर नई पीढ़ी की लड़कियों की खुलकर आलोचना की।

वीडियो हो रहा वायरल

इस क्लिप में वो अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहती है कि आज कल लड़कियाँ पारिवारिक मूल्यों से ज़्यादा जीवनशैली और आज़ादी पर ध्यान देती हैं। उसकी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने उसकी भावनाओं से सहमति जताते हुए कहा कि पारंपरिक मूल्य लुप्त हो रहे हैं, वहीं कुछ ने इस बयान को पुराना और आज की पीढ़ी की महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण बताया।

भड़क उठीं लड़कियां

यह वीडियो अब बहस का एक गर्म विषय बन गया है, जिसमें शादी, रिश्तों और बदलते सामाजिक मानदंडों को लेकर अपेक्षाओं में पीढ़ीगत अंतर को उजागर किया गया है। वहीँ अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसपर तरह तरह क्व कमैंट्स कर रहे हैं। वहीँ इस वीडियो पर एक लड़की ने कमेंट किया और लिखा “पर क्या आपका बेटा उनके लायक है”। वहीँ एक लड़की लिखती है कि पहले इनके बेटे का तो करेक्टर सर्टिफिकेट चेक करो।

