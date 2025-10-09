घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत
Home > वायरल > घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत

घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत

Qatar Airways Controversy: कतर एयरवेज में एक 85 साल के बुजुर्ग यात्री की मौत के बाद केस दर्ज कर लिया गया है. दरअसल यात्री ने फ्लाइट में वेज खाने की मांग की थी. लेकिन उसे नॉनवेज खाना परोसा गया और क्रू की तरफ से कहा गया कि - आप आसपास से खा लीजिए.

By: Preeti Rajput | Published: October 9, 2025 7:05:46 AM IST

घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत

Qatar Airways: कतर एयरवेज (Qatar Airways) में एक 85 साल के बुजुर्ग यात्री की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. एयरलाइन के खिलाफ अमेरिका (America) में मुकदमा दायर किया जा चुका है. दरअसल बुजुर्ग ने फ्लाइट में वेज खाने की मांग की थी. लेकिन उसे क्रू ने नॉनवेज (Non-Veg) खाना परोसा और कहा कि- आप चिकन के आसपास से खा लें. बता दें कि यह घटना साल 2023 की है. यह प्लेन लॉस एंजेलिस से कोलंबो जा रहा था. फ्लाइट में 85 वर्षीय डॉ. अशोक जयवीरा (Dr Asoka Jayaweera) नाम के रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट सफर कर रहे थे. उन्होंने अपने लिए वेज खाने की मांग की थी. 

नॉनवेज खाने से बुजुर्ग की मौत

Qatar Airways की फ्लाइट में जब उन्हें नॉनवेज परोसा गया तो उन्होंने शिकायत की. लेकिन क्रू ने उन्हें आसपास से खाने की सलाह दी. जिसके बाद खाना उनके गले में फंस गया और वह बेहोश हो गए. फिर क्रू ने तुरंत मेडिकल एडवाइजरी सर्विस की मदद ली, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी. 

मौत के बाद भी नहीं उठाए गए जरुरी कदम

परिवार ने विमान के क्रू पर आरोप लगाया है कि तुरंत इमरजेंसी लैंडिग भी नहीं कराई गई. उनकी तरफ से यात्रियों के बताया गया किविमान आर्कटिक सर्कल के ऊपर से गुजर रहा है, इसलिए डाइवर्जन नहीं कर सकते हैं. लेकिन फ्लाइट डाटा के मुताबिक, विमान उस समय अमेरिका के मिडवेस्ट से होकर गुजर रहा था और उस समय लैंडिग कराई जा सकती थी. बाद में विमान एडिनबर्ग (स्कॉटलैंड) में लैंड हुआ. जिसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया

बेटे ने लगाए कई आरोप 

बता दें कि बेटे ने कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में एयरलाइन पर लापरवाही का मुकदमा दायर कर दिया है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि- एयरलाइन ने न सिर्फ यात्री को सही भोजन नहीं दिया बल्कि कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए कदम भी नहीं उठाए. जानकारी के मुताबिक, मौत की वजह एस्पिरेशन निमोनिया बताई गई है. इस बीमारी में खाना या तरल पदार्थ फेफड़ों में जैसी ही जाता है व्यक्ति की सांस रुक जाती है.

Tags: Qatar AirwaysQatar Airways controversyviral khabarViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत
घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत
घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत
घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत