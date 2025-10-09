घोर अपराध! मांस खाना ही होगा, वेज मांगने पर परोसा गया नॉनवेज; 85 साल के बुजुर्ग की हुई मौत

Qatar Airways: कतर एयरवेज (Qatar Airways) में एक 85 साल के बुजुर्ग यात्री की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. एयरलाइन के खिलाफ अमेरिका (America) में मुकदमा दायर किया जा चुका है. दरअसल बुजुर्ग ने फ्लाइट में वेज खाने की मांग की थी. लेकिन उसे क्रू ने नॉनवेज (Non-Veg) खाना परोसा और कहा कि- आप चिकन के आसपास से खा लें. बता दें कि यह घटना साल 2023 की है. यह प्लेन लॉस एंजेलिस से कोलंबो जा रहा था. फ्लाइट में 85 वर्षीय डॉ. अशोक जयवीरा (Dr Asoka Jayaweera) नाम के रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट सफर कर रहे थे. उन्होंने अपने लिए वेज खाने की मांग की थी.

नॉनवेज खाने से बुजुर्ग की मौत

Qatar Airways की फ्लाइट में जब उन्हें नॉनवेज परोसा गया तो उन्होंने शिकायत की. लेकिन क्रू ने उन्हें आसपास से खाने की सलाह दी. जिसके बाद खाना उनके गले में फंस गया और वह बेहोश हो गए. फिर क्रू ने तुरंत मेडिकल एडवाइजरी सर्विस की मदद ली, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी.

मौत के बाद भी नहीं उठाए गए जरुरी कदम

परिवार ने विमान के क्रू पर आरोप लगाया है कि तुरंत इमरजेंसी लैंडिग भी नहीं कराई गई. उनकी तरफ से यात्रियों के बताया गया कि– विमान आर्कटिक सर्कल के ऊपर से गुजर रहा है, इसलिए डाइवर्जन नहीं कर सकते हैं. लेकिन फ्लाइट डाटा के मुताबिक, विमान उस समय अमेरिका के मिडवेस्ट से होकर गुजर रहा था और उस समय लैंडिग कराई जा सकती थी. बाद में विमान एडिनबर्ग (स्कॉटलैंड) में लैंड हुआ. जिसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

बेटे ने लगाए कई आरोप

बता दें कि बेटे ने कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में एयरलाइन पर लापरवाही का मुकदमा दायर कर दिया है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि- एयरलाइन ने न सिर्फ यात्री को सही भोजन नहीं दिया बल्कि कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए कदम भी नहीं उठाए. जानकारी के मुताबिक, मौत की वजह एस्पिरेशन निमोनिया बताई गई है. इस बीमारी में खाना या तरल पदार्थ फेफड़ों में जैसी ही जाता है व्यक्ति की सांस रुक जाती है.