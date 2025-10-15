Home > वायरल > किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा

किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा

Mughal Stories: मुगलों का एक ऐसा बादशाह था, जिसे लेकर कहा जाता है कि उसनी अपनी पत्नी की मौत के बाद बेटी से शादी कर ली थी. इतना ही नहीं, बेटी के प्रेमियों को रूह कंपाने वाली सजा दिया करता था.

By: Prachi Tandon | Published: October 15, 2025 5:52:17 PM IST

किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा

Mughal Harem Secrets: भारत के इतिहास के जब-जब पन्ने पलटे जाते हैं, तो मुगलों की शान-ओ-शौकत के साथ उनकी विलासिता का जिक्र भी देखने को मिलता है. इतिहास में मुगलों को लेकर ऐसी कई कहानियां जिनका जब-जब जिक्र होता है तब-तब लोग अपनी भौहें उचकाने को मजबूर हो जाते हैं. जी हां, आज हम मुगलों के एक ऐसे बादशाह का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें लेकर दावा किया जाता है कि उन्होंने अपनी ही सगी बेटी से निकाह कर लिया था. 

कौन था मुगल बादशाह जिसने बेटी से किया निकाह?

कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अपनी बेटी से शादी करने वाला मुगल बादशाह शाहजहां था. ऐसा माना जाता है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने बेटी जहांआरा को हरम चलाने से लेकर दरबार में ओहदा दे दिया था. कहा जाता है कि जहांआरा अपनी मां मुमताज की तरह दिखती थीं. ऐसे में जब भी शाहजहां बेटी को देखता था तो उसे पत्नी मुमताज की याद आती थी. 

क्या सच में शाहजहां ने किया था बेटी से निकाह? 

किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा

कुछ इतिहासकारों ने ऐसा जिक्र किया है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ऐसे में जहांआरा भी अपने पिता की हालत से परेशान थीं. साथ ही उसपर भाई-बहनों की जिम्मेदारी की बोझ भी था, ऐसे में उसने भी शाहजहां से निकाह का विरोध नहीं किया. हालांकि, शाहजहां और जहांआरा को लेकर इस दावे पर कई इतिहासकारों ने विरोध भी जताया है. साथ ही कहा है कि बाप-बेटी के प्यार को देखकर साजिश रचने वालों ने ऐसे किस्से बनाए हैं. 

ये भी पढ़ें: मुगल बादशाहों के शौक होते थे निराले, अय्याशी में कमी ना रहे इसलिए साथ लेकर चलते ‘हरम’!

ऐसे में यह दावा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि शाहजहां ने जहांआरा से निकाह किया ही था. क्योंकि, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं. 

जहांआरा के प्रेमियों को मिली खौफनाक सजा!

इतिहासकार किशोरी शरण लाल ने अपनी किताब The Mughal Harem में लिखा है कि जहांआरा के जीवन में कई युवक आए, जिनसे उसका संपर्क हुआ. क्योंकि, वह राजनीति में शामिल थीं. फ्रेंच यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर ने भी जहांआरा के इश्क के बारे में लिखा है. हालांकि, साथ ही यह भी कहा जाता है कि जहांआरा का जिस-जिस से संबंध होता था उसे खौफनाक मौत दे दी जाती थी. क्योंकि, शाहजहां अपनी बेटी से खूब प्यार करता था और उसका निकाह नहीं करना चाहता था. ऐसे में वह बेटी को हमेशा पर्दे में भी रखता था.  

ये भी पढ़ें: मुगल हरम के लिए मुंहमांगी कीमत पर खरीदी जाती महिलाएं, फिर सजती थी शबाब-कबाब की महफिल!

Tags: home-hero-pos-7MughalMughal Eramughal haremMughal Harem WomenMughal Women
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा
किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा
किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा
किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा