किस मुगल बादशाह ने अपनी ही बेटी से रचाया निकाह? शहजादी के आशिकों को दी रूह कंपाने वाली सजा

Mughal Harem Secrets: भारत के इतिहास के जब-जब पन्ने पलटे जाते हैं, तो मुगलों की शान-ओ-शौकत के साथ उनकी विलासिता का जिक्र भी देखने को मिलता है. इतिहास में मुगलों को लेकर ऐसी कई कहानियां जिनका जब-जब जिक्र होता है तब-तब लोग अपनी भौहें उचकाने को मजबूर हो जाते हैं. जी हां, आज हम मुगलों के एक ऐसे बादशाह का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें लेकर दावा किया जाता है कि उन्होंने अपनी ही सगी बेटी से निकाह कर लिया था.

कौन था मुगल बादशाह जिसने बेटी से किया निकाह?

कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अपनी बेटी से शादी करने वाला मुगल बादशाह शाहजहां था. ऐसा माना जाता है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने बेटी जहांआरा को हरम चलाने से लेकर दरबार में ओहदा दे दिया था. कहा जाता है कि जहांआरा अपनी मां मुमताज की तरह दिखती थीं. ऐसे में जब भी शाहजहां बेटी को देखता था तो उसे पत्नी मुमताज की याद आती थी.

क्या सच में शाहजहां ने किया था बेटी से निकाह?

कुछ इतिहासकारों ने ऐसा जिक्र किया है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ऐसे में जहांआरा भी अपने पिता की हालत से परेशान थीं. साथ ही उसपर भाई-बहनों की जिम्मेदारी की बोझ भी था, ऐसे में उसने भी शाहजहां से निकाह का विरोध नहीं किया. हालांकि, शाहजहां और जहांआरा को लेकर इस दावे पर कई इतिहासकारों ने विरोध भी जताया है. साथ ही कहा है कि बाप-बेटी के प्यार को देखकर साजिश रचने वालों ने ऐसे किस्से बनाए हैं.

ऐसे में यह दावा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि शाहजहां ने जहांआरा से निकाह किया ही था. क्योंकि, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं.

जहांआरा के प्रेमियों को मिली खौफनाक सजा!

इतिहासकार किशोरी शरण लाल ने अपनी किताब The Mughal Harem में लिखा है कि जहांआरा के जीवन में कई युवक आए, जिनसे उसका संपर्क हुआ. क्योंकि, वह राजनीति में शामिल थीं. फ्रेंच यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर ने भी जहांआरा के इश्क के बारे में लिखा है. हालांकि, साथ ही यह भी कहा जाता है कि जहांआरा का जिस-जिस से संबंध होता था उसे खौफनाक मौत दे दी जाती थी. क्योंकि, शाहजहां अपनी बेटी से खूब प्यार करता था और उसका निकाह नहीं करना चाहता था. ऐसे में वह बेटी को हमेशा पर्दे में भी रखता था.

