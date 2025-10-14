मुगल हरम के लिए मुंहमांगी कीमत पर खरीदी जाती महिलाएं, फिर सजती थी शबाब-कबाब की महफिल!

Mughal Harem Secrets: मुगल काल के कई किस्से हैं. कुछ अच्छे, कुछ बुरे. इन्हीं में से एक है मुगल बादशाहों की अय्याशी का केंद्र रहा हरम, जहां बादशाह की सुख सुविधा का पूरा ख़याल रखा जाता था. एक से बढ़कर एक खूबसूरत महिलाएं, शानदार शराब और बेहतरीन से बेहतरीन खाना उनके इंतज़ार में रहता था. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि मुगल बादशाहों को सबसे ज्यादा किन दो राज्यों की महिलाएं पसंद थीं ? इसका जवाब है, कश्मीर और बंगाल. मुगल काल में महिलाओं के चयन के लिए नौरोज और खुशरोज नाम से दो मेले भी लगा करते थे, जहां इन्हें मुंह मांगे दामों पर खरीदा जाता था.
बंगाल और कश्मीर की महिलाओं पर थे लट्टू
मुगल बादशाहों के हरम में यूं तो देश दुनिया की कई खूबसूरत महिलाएं रहा करती थीं. लेकिन इनकी नजर खास तौर पर दो ही राज्यों की महिलाओं पर सबसे ज्यादा रहती थीं. ये राज्य थे बंगाल और कश्मीर. इतिहासकार बताते हैं कि इसके पीछे भी ख़ास वजह थी. दरअसल, कश्मीर की महिलाएं अपने बेहद खूबसूरत नैन नक्श के लिए फेमस हुआ करती थीं. कहते हैं कि इन्हें देखते ही बादशाह लट्टू हो जाया करते थे. वहीं, बंगाली महिलाएं शेरो शायरी और बुद्धिमत्ता में बेहद निपुण हुआ करती थीं जो बादशाह का ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच लिया करती थीं. यही वजह थी कि हरम के लिए इन दो राज्यों की महिलाओं को सबसे पहले खोजा जाता था.
एक बार पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनती थीं बेगमें
हरम में बाकी महिलाओं के साथ ही बेगमें भी रहा करती थीं. इतिहासकार बताते हैं कि हैं कि हरम में इन बेगमों का इतना रुतबा रहता था कि ये एक बार जो कपड़े पहन लेती उन्हें दोबारा नहीं पहनती थीं. इन कपड़ों को फिर बाकी महिलाओं के बीच बांट दिया जाता जो बारी बारी इन्हें पहना करती थीं. ऐसा ही कुछ अन्य साजो सामान के साथ भी होता था जिसका इस्तेमाल एक बार बेगम कर लेती फिर उसे दोबारा हाथ तक नहीं लगाती थीं.