महिला है या डेटिंग ऐप! 2 साल में 400 लड़कों को घुमाया उंगलियों पर, सोशल मीडिया पर बताया अनुभव

Relationship Advice: आज की दुनिया में, डेटिंग ऐप्स लोगों के मिलने और रिश्ते बनाने का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं. अब यह सिर्फ़ रोमांस तक ही सीमित नहीं है बल्कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लोगों को जुड़ने, बात करने और यह तय करने में मदद करते हैं कि वो एक साथ समय बिताना चाहते हैं या नहीं. कभी-कभी, इससे गहरे रिश्ते और पक्की पार्टनरशिप बनती हैं. लेकिन एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की कहानी ने इस ट्रेंड को एक अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया है. उसने सिर्फ़ दो सालों में 400 से ज़्यादा पुरुषों को डेट किया. जब उसने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी “डेटिंग जर्नी” बताई, तो कई लोग हैरान और परेशान हो गए.

400 लड़कों को ऐसे किया डेट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एलेन नाम की यह महिला ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में रहती है और प्रोफेशन से मेकअप आर्टिस्ट है. उसने हाल ही में TikTok पर अपनी लव लाइफ के बारे में चौंकाने वाली बातें शेयर कीं, जहां उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. एलेन ने बताया कि पिछले दो सालों में वो लगभग 416 पुरुषों के साथ डेट पर गई, यानी हर हफ़्ते कई डेट्स. हालांकि यह संख्या अविश्वसनीय लगती है, लेकिन उसके अनुभव भी उतने ही हैरान करने वाले और जानकारी देने वाले हैं. एलेन का कहना है कि इतनी सारी डेट्स ने उसे ज़िंदगी और रिश्तों के मामले में ज़्यादा समझदार और ज़मीन से जुड़ा हुआ बनने में मदद की.

शेयर की अपना अनुभव

अपने अनुभवों से सीखते हुए, एलेन ने डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को सलाह दी. उन्होंने खास तौर पर इस बात पर ज़ोर दिया कि महिलाओं को अपनी डेटिंग प्रोफ़ाइल से कुछ खास शारीरिक ज़रूरतों — जैसे कि हाइट की ज़रूरत हटा देनी चाहिए. उनका तर्क था, सख्त शर्तें सतही लग सकती हैं और अच्छे मैच को भी दूर कर सकती हैं. असल में, एलेन ने बताया कि उनके कुछ सबसे अच्छे संभावित पार्टनर लंबे पुरुष थे जिन्होंने माना कि वे सख्त हाइट की शर्तों वाली प्रोफ़ाइल से बचते थे, क्योंकि उन्हें वे “छोटी सोच वाले” लगते थे. उनके पार्टनर क्रिस, जिनकी हाइट 6 फीट 4 इंच है, ने माना कि वह ऐसी किसी भी प्रोफ़ाइल को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते थे जिसमें हाइट की शर्तें लिखी होती थीं, भले ही वे शर्तें उनसे मिलती हों. एलेन ने यह भी बताया कि कुछ पुरुष खास तौर पर “सुनहरे बाल” और “नीली आँखें” जैसी पसंद लिखते हैं, जो उनके अनुसार अक्सर एक अच्छे रिश्ते में दिलचस्पी के बजाय सिर्फ़ शारीरिक आकर्षण को दिखाता है. उन्हें लगता है कि ऐसी सीमित पसंद भावनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर सही मायने में जुड़ने में दिक्कत का संकेत दे सकती हैं.

