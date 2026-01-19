Ganesh Jayanti 2026 Date: माघ माह में गणेश जयंती कब? जानें डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि

Ganesh Jayanti 2026 Date: हिंदू धर्म में हर पर्व, व्रत और जयंती का अपना अलग और विशेष महत्व है. भगवान श्री गणेश के अवतरण-दिवस को गणेश जयन्ती के रूप में मनाया जाता है. माघ शुक्ल गणेश जयन्ती को महाराष्ट्र में माघ शुक्ल चतुर्थी, तिल कुंड चतुर्थी और वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश जयन्ती का पर्व हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. हर साल गणेश जयंती जनवरी या फरवरी के दौरान पड़ती है.

माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. इस पर्व को मुख्य रूप से महाराष्ट्र व कोंकण के क्षेत्र में मनाया जाता है. भारत के अन्य क्षेत्रों में भाद्रपद माह में आने वाली चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है. माघ माह में आने वाली चतुर्थी को ही गणेश जयन्ती के रूप में मनाया जाता है.

गणेश जयंती 2026 कब?

माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी, 2026 को 2 बजकर 47 मिनट पर होगी. वहीं चतुर्थी तिथि का अंत 23 जनवरी को रात 2 बजकर 28 मिनट पर होगा. इसीलिए गणेश चतुर्थी का पर्व 22 जनवरी, 2026 गुरुवार के दिन पड़ रहा है.

गणेश जयंती 2026 पूजा शुभ मुहूर्त

मध्याह्न (दोपहर) गणेश पूजा मुहूर्त – 11:29 से 13:37

अवधि – 02 घण्टे 08 मिनट्स

वर्जित चन्द्रदर्शन का समय – 09:22 से 21:19

अवधि – 11 घण्टे 57 मिनट्स

भगवान गणेश का जन्म दोपहर के समय हुआ था इसीलिए उनकी पूजा के लिए मध्याह्न का समय शुभ माना जाता है. कोशिश करें और पूजा शुभ मुहूर्त के समय ही करें. इस दिन पूरे श्रृद्धा और विश्वास के साथ बप्पा की पूजा-अर्चना करने से बप्पा अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं और उनको शक्ति प्रदान करते हैं.

गणेश जयंती 2026 पूजा विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें. इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनें स्वच्छ वस्त्र धारण करें.

चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें.

गंगाजल या पंचामृत से अभिषेक करें.

बप्पा को सिंदूर का तिलक लगाएं,

गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें.

गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

फल और फूल चढ़ाएं. ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें.

घी के दीपक से आरती उतारें.

