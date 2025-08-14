Home > देश > अगर इस गैंगस्टर का हो गया एनकाउंटर, तो तबाह हो जाएगा ‘लॉरेंस का सम्राज्य’, FBI ने अमेरिका से पकड़ा कुख्यात बदमाश, जानिए कौन है वो?

Lawrence bishnoi: खतरनाक और हमेशा चर्चाओं में रहने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा सदमा लगा है। दरअसल,अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई ने उसके खास आदमी रणदीप सिंह उर्फ रणदीप मलिक को धड़दबोचा है। आपकी  जानकारी के लिए बता दें, रणदीप हरियाणा के जींद का रहने वाला है।

Published By: Heena Khan
Published: August 14, 2025 13:59:00 IST

Lawrence bishnoi: खतरनाक और हमेशा चर्चाओं में रहने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा सदमा लगा है। दरअसल,अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई ने उसके खास आदमी रणदीप सिंह उर्फ रणदीप मलिक को धड़दबोचा है। आपकी  जानकारी के लिए बता दें, रणदीप हरियाणा के जींद का रहने वाला है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो विदेश में रहकर बिश्नोई के इशारे पर नाचता था और भारत में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड में इसका हाथ था। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस कुख्यात बदमाश  पर गुरुग्राम और चंडीगढ़ के क्लबों के बाहर बम विस्फोटों की साजिश रचने का भी आरोप है। 

नादिर शाह हत्याकांड में हाथ 

राहत की खबर ये है की, एफबीआई ने उसकी गिरफ्तारी की जानकारी भारतीय एजेंसियों के साथ साझा की है। उसे अमेरिका के जैक्सन पैरिश सुधार केंद्र में हिरासत में लिया गया है। इस गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के खिलाफ चल रही कार्रवाई और तेज हो गई है।  वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में 12 सितंबर 2024 को जिम मालिक नादिर शाह की हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट की माने तो रणदीप मलिक ने इस हत्या के लिए अमेरिका से हथियारों का इंतजाम किया था। वहीँ, गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा के साथ वीडियो कॉल के जरिए इस हत्या की साजिश रची थी। 

बम धमाकों की भी रच चुका साजिश 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, रणदीप मलिक पर गुरुग्राम और चंडीगढ़ के क्लबों के बाहर बम धमाकों की साजिश रचने का भी आरोप है। 26 नवंबर 2024 को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित सिंगर बादशाह के सिविल बार एंड लाउंज और डी’ऑरा क्लब के बाहर बम धमाके किए गए थे। इसके बाद 10 दिसंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित वेयरहाउस और ह्यूमन क्लब के बाहर भी इसी तरह के धमाके किए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। रणदीप ने सिग्नल ऐप के जरिए विनय और अजीत नाम के शूटरों को निर्देश दिए थे और बमों का इंतजाम किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इन धमाकों में रणदीप, गोल्डी बरार और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

