पैसा बचाने के लिए यूज कर रहे सस्ता Palm Oil, सेहत पर पड़ सकता है महंगा; देखें Video

Palm Oil Ke Nuksan: पाम ऑयल का यूज और सेवल काफी बढ़ चुका है. लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक है. इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है.

By: Preeti Rajput | Published: October 10, 2025 9:44:32 AM IST

Palm Oil Side Effectsपाम ऑयल (Palm Oil) दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तेल है. इस तेल से प्रॉसेस्ड फूड्स, कॉस्मेटिक्स आदी तैयार किए जाते हैं. यह फायदेमंद है, लेकिन इसके नुकसान भी काफी ज्यादा हैं. पाम ऑयल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पाम ऑयल के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है. वीडियो में बताया जा रहा है कि पाम ऑयल सेहत के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है

पाम ऑयल काफी नुकसानदायक (Palm Oil Not Good For Health

बता दें कि यह वीडियो kanchan5677 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को 36,322 लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो में एक युवती नजररही है. जो प्रॉसेस्ड फूड्स के उठाकर उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पाम ऑयल के नुकसान के बारे में बता रही है. वह हल्दीराम के स्टोर में खड़ी हुई हैं. जहां से वह एक-एक चीज उठाकर वीडियो में दिखा रही हैं कि किस तरह से हल्दीराम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है. बता दें कि स्टोर में मौजूद लगभग हर चीज में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है. जिसे छुपाने के लिए वेज ऑयल भी लिखा जाता है



वीडियो पर यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-सिर्फ हल्दीराम ही क्यूं, आप बाकी कंपनी के ब्रैंडिड प्रोडक्ट्स के बारे में भी कहें, विशेषकर विदेशी कंपनियों की फ़ूड प्रोडक्ट्स के बारे में. वहीं दूसरा यूजर लिखता है किसरकार को पाम ऑयल बैन कर देना चाहिए. वहीं एक यूजर ने हल्दीराम को स्पोर्ट कर लिखा-हल्दीराम मैं जितनी सेफ्टी फूड की है . उसका तुम सोच भी नही सकती. तुम जैसे लोग सिर्फ बदनाम करने का काम करते है. जो पाउडर या लिपस्टिक लगाई है. वो क्या बहुत नेचुरल है.

