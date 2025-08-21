फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप उठेगी रूह

UP News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है। दरअसल यहाँ के झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को बोरे में एक महिला की लाश मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीँ आपको बता दें, मृतका की पहचान टीकमगढ़ निवासी रचना यादव के रूप में हुई है। वहीँ जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो इस मामले में ऐसा खुलासा हुआ जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएंगे, वहीँ आपको बता दें, पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी गायब है।

जानिए पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें, विवाहित रचना यादव टीकमगढ़ की रहने वाली थी, जिसकी दोस्ती टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के महेवा गाँव के पूर्व प्रधान संजय पटेल से थी। वहीँ इन दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फिर रचना संजय पर शादी का दबाव बनाने लगी। संजय इस बात से काफी तंग आ गया। जिसके बाद संजय ने अपने भतीजे संदीप पटेल और गाँव के ही प्रदीप अहिरवार के साथ मिलकर रचना को दर्दनाक मौत दी। इस दौरान तीनों ने मिलकर पहले रचना की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला है।

महिला के किए टुकड़े

दरअसल महिला को मारने के बाद आरोपियों ने शव के दो टुकड़े कर बोरियों में भरकर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। ताकि वो पुलिस से बच सकें और मृतका की पहचान न हो सके। वहीँ फिर 13 अगस्त को टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में बोरियों में मिले महिला के शव ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। महिला की निर्मम हत्या की जांच के लिए 10 टीमें गठित की गईं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भिजवा दिया। इसके साथ ही पुलिस की टीमें तुरंत जांच में जुट गईं। बोरियों में लगी मिट्टी की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई।