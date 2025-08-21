Home > देश > फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप उठेगी रूह

फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप उठेगी रूह

UP News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है। दरअसल यहाँ के झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को बोरे में एक महिला की लाश मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीँ आपको बता दें, मृतका की पहचान टीकमगढ़ निवासी रचना यादव के रूप में हुई है।

Published By: Heena Khan
Published: August 21, 2025 09:51:56 IST

UP Crime news
UP Crime news

UP News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है। दरअसल यहाँ के झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को बोरे में एक महिला की लाश मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीँ आपको बता दें, मृतका की पहचान टीकमगढ़ निवासी रचना यादव के रूप में हुई है। वहीँ जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो इस मामले में ऐसा खुलासा हुआ जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएंगे, वहीँ आपको बता दें, पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी गायब है।

जानिए पूरा मामला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, विवाहित रचना यादव टीकमगढ़ की रहने वाली थी, जिसकी दोस्ती टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के महेवा गाँव के पूर्व प्रधान संजय पटेल से थी। वहीँ इन दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फिर रचना संजय पर शादी का दबाव बनाने लगी। संजय इस बात से काफी तंग आ गया। जिसके बाद संजय ने अपने भतीजे संदीप पटेल और गाँव के ही प्रदीप अहिरवार के साथ मिलकर रचना को दर्दनाक मौत दी। इस दौरान तीनों ने मिलकर पहले रचना की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला है।

Shani Amavasya वाले दिन भूल कर भी न करें ये काम, उजड़ जाएगी जिंदगी, सिर पर हाथ धरे बैठे रहेंगे आप, जानिए कब ये ये भयानक रात?

महिला के किए टुकड़े 

दरअसल महिला को मारने के बाद आरोपियों ने शव के दो टुकड़े कर बोरियों में भरकर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। ताकि वो पुलिस से बच सकें और मृतका की पहचान न हो सके। वहीँ फिर 13 अगस्त को टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में बोरियों में मिले महिला के शव ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। महिला की निर्मम हत्या की जांच के लिए 10 टीमें गठित की गईं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भिजवा दिया। इसके साथ ही पुलिस की टीमें तुरंत जांच में जुट गईं। बोरियों में लगी मिट्टी की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई।

Tags: crime newscut into peicesindialove affairUP Crime NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप उठेगी रूह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप उठेगी रूह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप उठेगी रूह
फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप उठेगी रूह
फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप उठेगी रूह
फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप उठेगी रूह
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?