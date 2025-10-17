दिवाली का असली जश्न तो नेता मनाएंगे! इस राज्य में CM, मंत्रियों और विधायकों के खाते में अब हर महीने आएंगे इतने रूपये

Himachal Pradesh Goverment: हिमाचल प्रदेश की सरकार को बड़ी खुशखबरी मिल गई है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में गणमान्य व्यक्तियों का निधन हो गया है. जी हां नौ साल बाद सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की है. इस संबंध में 28 मार्च, 2025 को विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया था, जिसे अब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और दिवाली से पहले गणमान्य व्यक्तियों के वेतन में बढ़ोतरी भी की है. वहीं सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

सरकार में छाई खुशी की लहर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्तों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. राज्यपाल ने गणमान्य व्यक्तियों के वेतन और भत्तों से संबंधित तीन विधेयकों को मंजूरी दी.

जानिये कितनी बढ़ी सैलरी

पारित विधेयक के मुताबिक, पूर्व विधायकों की मूल पेंशन 36,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है. पहले पूर्व विधायकों को डीए सहित 93,240 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन अब उन्हें 1,29,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे. वहीं, मुख्यमंत्री को पहले 2.65 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दिया गया है. इसी तरह, विधानसभा अध्यक्ष को 2.55 लाख रुपये का वेतन मिलेगा, जो अब 3.45 लाख रुपये होगा. कैबिनेट मंत्री को 2.55 लाख रुपये का वेतन मिलेगा, जो अब 3.10 लाख रुपये होगा. उपाध्यक्ष को 2.50 लाख रुपये का वेतन मिलेगा, जो अब 3.40 लाख रुपये होगा. इसी प्रकार, विधायकों के वेतन में 70,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है और अब उन्हें 2.10 लाख रुपये के बजाय 2.80 लाख रुपये मिलेंगे.

20 साल पहले नाबालिग लड़की से बनाया संबंध, कोर्ट में खुला रिश्ते का राज; जानिये क्या बोले ‘जज साहब’