मुगल हरम में हिंदू औरतों की क्या होती थी हालत? नहीं वाकिफ होंगे इस बात से आप

मुगल हरम में हिंदू औरतें

मुगलों का शाही हरम में सैकड़ों नहीं, हजारों औरतें रहा करती थीं. जिनमें से कई अपनी मर्जी से आई थीं, तो कई वहां रहने के लिए मजबूर थीं. इन्हीं हजारों की गिनती में कई हिंदू औरतें भी थीं जिन्हें बादशाह दुश्मनों से जीतकर लाते थे या फिर राजनीतिक सौदे में ब्याह कर. ऐसे में उनका जीवन हरम की दूसरी औरतों से कितना अलग होता था, यह हमेशा से उत्सुकता का विषय रहा है.