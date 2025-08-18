WATCH: मजे से नहाते शख्स साथ बाथरूम में आ खड़ी हुई मौत! खौफनाक VIDEO देख हिल गया इंटरनेट

Tiger in Bathroom: एक वीडियो सोशल मीडया पर वायरल हो रहा जिसमें दिख रहा बाथरूम में नहा रहे एक व्यक्ति के साथ साथ अचानक मौत आकर खाड़ी हो गई। उस व्यक्ति ने अपनी मौत को इतने करीब से देखा कि शायद ही किसी ने उसे देखा हो और ज़िंदा वापस लौटा हो। दरअसल नहाते समय अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर आपका कलेजा मुँह को आ जाएगा। जी हाँ, एक बाघ अचानक बाथरूम की वेंटिलेशन वाली खिड़की से आवाज़ लगाता है और अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन उस व्यक्ति की किस्मत और बाथरूम की खिड़की, दोनों ही उस समय कड़ी मेहनत करते हैं और सिर्फ़ बाघ का मुँह ही बाथरूम में झाँक पाता है।

शख्स नहाना छोड़कर वीडियो बनाने लगा

शख्स ने आनन-फानन में नहाना छोड़ा और अपना फोन निकालकर इस डरावने मंजर को रिकॉर्ड करने लगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डरने की बजाय शख्स इस पल का लुत्फ उठा रहा है। बाघ भी बाथरूम में ऐसे झांक रहा है जैसे कोई ग्राहक काउंटर की खिड़की से मुंह निकालकर सामान मांग रहा हो। वीडियो देखने के बाद आपको डर तो लगेगा लेकिन आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिए

वीडियो beyond_the_wildlife नामक अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा… वो सब तो ठीक है लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये भारत है। दूसरे यूजर ने लिखा… हैलो, क्या कोई है? वहीं एक और यूजर ने लिखा… बाघ दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन असल में ये पूरा जानवर है।

