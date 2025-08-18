Home > वायरल > WATCH: मजे से नहाते शख्स साथ बाथरूम में आ खड़ी हुई मौत! खौफनाक VIDEO देख हिल गया इंटरनेट

WATCH: मजे से नहाते शख्स साथ बाथरूम में आ खड़ी हुई मौत! खौफनाक VIDEO देख हिल गया इंटरनेट

Viral Tiger video: एक वीडियो सोशल मीडया पर वायरल हो रहा जिसमें दिख रहा बाथरूम में नहा रहे एक व्यक्ति के साथ साथ अचानक मौत आकर खाड़ी हो गई। उस व्यक्ति ने अपनी मौत को इतने करीब से देखा कि शायद ही किसी ने उसे देखा हो और ज़िंदा वापस लौटा हो।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 18, 2025 20:46:13 IST

Tiger in bathroom
Tiger in bathroom

Tiger in Bathroom: एक वीडियो सोशल मीडया पर वायरल हो रहा जिसमें दिख रहा बाथरूम में नहा रहे एक व्यक्ति के साथ साथ अचानक मौत आकर खाड़ी हो गई। उस व्यक्ति ने अपनी मौत को इतने करीब से देखा कि शायद ही किसी ने उसे देखा हो और ज़िंदा वापस लौटा हो। दरअसल नहाते समय अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर आपका कलेजा मुँह को आ जाएगा। जी हाँ, एक बाघ अचानक बाथरूम की वेंटिलेशन वाली खिड़की से आवाज़ लगाता है और अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन उस व्यक्ति की किस्मत और बाथरूम की खिड़की, दोनों ही उस समय कड़ी मेहनत करते हैं और सिर्फ़ बाघ का मुँह ही बाथरूम में झाँक पाता है।

शख्स नहाना छोड़कर वीडियो बनाने लगा

शख्स ने आनन-फानन में नहाना छोड़ा और अपना फोन निकालकर इस डरावने मंजर को रिकॉर्ड करने लगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डरने की बजाय शख्स इस पल का लुत्फ उठा रहा है। बाघ भी बाथरूम में ऐसे झांक रहा है जैसे कोई ग्राहक काउंटर की खिड़की से मुंह निकालकर सामान मांग रहा हो। वीडियो देखने के बाद आपको डर तो लगेगा लेकिन आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

View this post on Instagram

A post shared by Beyond the Wildlife (@beyond_the_wildlife)

बोल-‘जय श्री राम’, दाढ़ी खींचकर मुस्लिम बुजुर्ग से लगवाए नारे, उत्तराखंड का ये Video देख तिलमिला जाएंगे मुसलमान

यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिए

वीडियो beyond_the_wildlife नामक अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा… वो सब तो ठीक है लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये भारत है। दूसरे यूजर ने लिखा… हैलो, क्या कोई है? वहीं एक और यूजर ने लिखा… बाघ दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन असल में ये पूरा जानवर है।

भारत के इस राज्य में कुत्ते जैसी शक्ल बनाने के लिए करते हैं ये काम, सांस लेना भी हो जाता है मुश्किल…जानिय क्या है रिवाज?

Tags: Tiger in bathroomTiger looking out the windowtrendingviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
WATCH: मजे से नहाते शख्स साथ बाथरूम में आ खड़ी हुई मौत! खौफनाक VIDEO देख हिल गया इंटरनेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

WATCH: मजे से नहाते शख्स साथ बाथरूम में आ खड़ी हुई मौत! खौफनाक VIDEO देख हिल गया इंटरनेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

WATCH: मजे से नहाते शख्स साथ बाथरूम में आ खड़ी हुई मौत! खौफनाक VIDEO देख हिल गया इंटरनेट
WATCH: मजे से नहाते शख्स साथ बाथरूम में आ खड़ी हुई मौत! खौफनाक VIDEO देख हिल गया इंटरनेट
WATCH: मजे से नहाते शख्स साथ बाथरूम में आ खड़ी हुई मौत! खौफनाक VIDEO देख हिल गया इंटरनेट
WATCH: मजे से नहाते शख्स साथ बाथरूम में आ खड़ी हुई मौत! खौफनाक VIDEO देख हिल गया इंटरनेट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?