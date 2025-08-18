बोल-‘जय श्री राम’, दाढ़ी खींचकर मुस्लिम बुजुर्ग से लगवाए नारे, उत्तराखंड का ये Video देख तिलमिला जाएंगे मुसलमान

Mob Lynching: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं। वहीँ अब ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे देखने के बाद हर किसी का खून उठे। दरअसल, 15 अगस्त को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित श्रीनगर में तीन लोगों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं इस दौरान उन्हें ‘जय श्री राम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगवाने के लिए मजबूर किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, इस दौरान युवकों ने बुज़ुर्ग की दाढ़ी भी खींची और उन्हें बुरी तरह थप्पड़ भी मारे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वहीँ उत्तराखंड पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जय श्री राम के लगवाए नारे

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीड़ित की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के छुटमलपुर गाँव निवासी रिज़वान के रूप में हुई है। वहीँ आरोपियों की पहचान मुकेश भट्ट, मनीष और नवीन भंडारी के रूप में हुई है। तीनों युवकों ने रिज़वान से ‘भारत माता की जय’ कहने को कहा, वहीँ जब रिज़वान ने ‘भारत माता की जय’ कहा। फिर उन्होंने रिज़वान से ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने के लिए कहा। जब रिज़वान ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसकी दाढ़ी नोच ली।

वीडियो हुआ वायरल

बुजुर्ग रिजवान रेलवे में ब्लॉगर कार चालक के रूप में काम करते हैं। जब उन्होंने श्रीनगर में बद्रीनाथ धारा देवी मार्ग के पास एक ढाबे पर चाय पीने के लिए अपनी कार रोकी, तो वहाँ उनके साथ बदसलूकी की गई। इस घटना से जुड़े तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस भी हरकत में आई और वीडियो में बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले तीनों युवकों की पहचान की गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की गई।