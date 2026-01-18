IND vs PAK मैच बना जंग का मैदान, आपस में भिड़े दोनों टीमों के खिलाड़ी; वीडियो देख इंटरनेट पर मची सनसनी

64
India-Pakistan Cricket Match Fight: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चाहे क्रिकेट का हो या युद्धक्षेत्र का, दोनों देशों के लोगों में रोमांच, उत्साह और जज़्बा हमेशा ऊँचाई पर रहता है. ऐसी ही भावनाओं को हवा हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने दी, जिसमें दावा किया गया कि भारत और पाकिस्तान के अंडर-19 क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच मैदान पर भयंकर झड़प हो गई. देखने वालों के लिए यह वीडियो इतना चौंकाने वाला था कि कई लोगों को लगा मानो मैदान क्रिकेट का नहीं बल्कि सीधा मोहल्ले की लड़ाई का अखाड़ा बन गया हो.
मैच का वीडियो हो रहा वायरल
वायरल क्लिप में दिखाया गया है कि भारतीय गेंदबाज गेंद फेंकते ही पाकिस्तानी बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं. दौड़ते समय अचानक बल्लेबाज और गेंदबाज एक-दूसरे से टकरा जाते हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त दिखाई देती है कि इसके तुरंत बाद दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे की कॉलर पकड़कर भिड़ जाते हैं.
हाथापाई, धक्का-मुक्की और फिर मैदान पर तेजी से इकट्ठा होते बाकी खिलाड़ी – यह सब वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है मानो असली खेल भूलकर सभी लड़ाई में कूद पड़े हों. बाद में दिखाया गया कि अंपायर और अन्य खिलाड़ी दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश करते हैं.
क्या है वायरल क्लिप की हकीकत?
हालांकि, हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली. जिस वीडियो को लाखों लोग असली लड़ाई समझ बैठे, वह पूरी तरह से एआई जनरेटेड था. इसे मनोरंजन और सोशल मीडिया व्यूज़ खींचने के लिए बनाया गया था. असल में ऐसा कोई मैच या मारपीट हुई ही नहीं. फिर भी वीडियो ने इतनी विश्वसनीयता से दृश्य गढ़ा कि लोग कुछ देर के लिए धोखा खा गए.
वीडियो पर आ चुके हैं लाखों व्यूज़
इस वीडियो को @cricketer_mukhiyaji नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया है और कुछ ही समय में इसने लाखों व्यूज़ और ढेरों लाइक्स बटोर लिए. सोशल मीडिया यूजर्स ने भी वीडियो पर मज़ेदार प्रतिक्रियाएँ दीं. किसी ने इसे स्पष्ट रूप से एआई का खेल बताया, कोई भारत-पाक की तीखी प्रतिद्वंद्विता को लेकर रोमांचित दिखा, तो कुछ ने भारत की जीत का दावा करते हुए टिप्पणी कर मज़े लिए. यह वीडियो भले ही फेक था, लेकिन इसने दिखा दिया कि भारत-पाक मुक़ाबला सिर्फ एक मैच नहीं लाखों भावनाओं का संगम है.
